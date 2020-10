Formel 1: Familie Schumacher mit riesiger Geste – Schumi-Fans zu Tränen gerührt!

Adenau. Michael Schumacher war omnipräsent, als die Formel 1 am Wochenende Halt am Nürburgring machte.

Beim Eifel-GP in der Formel 1, dem langjährigen „Heimspiel“ des Rekord-Weltmeisters, sorgte eine Geste von Mick Schumacher für Tränen bei den Schumi-Fans.

Formel 1: Mick Schumacher mit riesiger Geste an Lewis Hamilton

Ausgerechnet am Nürburgring holte Lewis Hamilton seinen 91. Grand-Prix-Sieg und stellte so den Rekord von Michael Schumacher ein.

Bis auf eine Fast-Kollision mit Teamkollege Valtteri Bottas in der ersten Kurve war der Sieg des WM-Führenden nie gefährdet. Und trotzdem war der Brite nach dem Rennen gerührt wie selten.

Schumacher-Familie schenkt Hamilton Schumi-Helm

Der Grund: Eine riesige Geste der Familie Schumacher. Nach dem Rennen ging Mick Schumacher auf Lewis Hamilton zu und überreichte dem verdutzten Weltmeister als Ehrung die Einstellung des Schumi-Rekords einen Helm seines Vaters.

Schumacher zu Hamilton: „Der ist von uns allen“

„Der ist von uns allen“, übergibt Mick das Geschenk der Familie Schumacher. „Du hast dir das wirklich verdient.“

Das ist Michael Schumacher:

Michael Schumacher wurde am 3. Januar 1969 in Hürth in NRW geboren

Er ist der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Geschichte

Er hält die Rekorde von sieben Weltmeistertiteln, 91 Siegen, 155 Podestplatzierungen und 77 schnellsten Rennrunden

Am 29. Dezember 2013 erlitt Michael Schumacher ein schweres Schädel-Hirn-Trauma bei einem Ski-Unfall im französischen Meribel

Seitdem wurde nur noch sehr wenig über den Zustand von Michael Schumacher bekannt

Lediglich Freunde äußern sich ab und an zu seinem Gesundheitszustand

Was für eine Ehre! Hamilton zeigte sich total gerührt, stand vor der Sieger-Ehrung allein und nachdenklich in einer Ecke und starrte ehrfürchtig auf den Helm der Legende von 2012, bevor er auf das Podium stieg und ihn in den Himmel reckte.

Lewis Hamilton war ergriffen über das große Geschenk der Familie Schumacher. Foto: dpa

„Wahnsinn, jetzt hier zu stehen“, sagt Hamilton nachher. „Klar hab ich irgendwann mal davon geträumt. Aber an diesen Rekord von Michael Schumacher heranzukommen, ist einfach unglaublich.“

Auch im Netz waren die vielen Fans der Formel 1 und von Michael Schumacher zu Tränen gerührt.

Einige Kommentare:

So eine wunderschöne Geste

Das ist einfach nur phantastisch zu sehen

Schlechter Zeitpunkt, um Zwiebeln zu schneiden

Ein ganz großer Augenblick

Mick Schumacher gibt Hamilton einen Helm von seinem Vater Michael Schumacher, der ist sprachlos

Niemand darf es wagen, Hamiltons 91 Siege mit denen von Schumacher zu vergleichen, danke

Was für ein berührender Moment

Behalte deinen Helm, Lewis. Dann kannst du das gleiche irgendwann mit Mick oder irgendwem anderes tun.

