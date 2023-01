Formel 1: Andretti schlägt um sich – „Es geht nur um Gier“

In der Formel 1 bestimmt aktuell ein Thema die Schlagzeilen: Michael Andretti und sein Einstieg in die Motorsport-Königsklasse. Der ehemalige Rennfahrer will unbedingt mit einem neuen Team in die F1.

Doch Andretti trifft dabei auch Widerstand. Viele Teams wollen den 60-Jährigen nicht in der Formel 1. Jetzt holt der 60-Jährige zum Rundumschlag aus.

Formel 1: Andretti schlägt um sich

Indycar, IMSA (24 Stunden von Le Mans), Rallyecross, Formel E, Extreme E – Michael Andretti ist in fast allen großen Rennserien mit einem eigenen Rennstall vertreten. Nur noch die Formel 1 fehlt ihm. Und genau da will man ihn nicht rein lassen.

Dass ihn die vielen Rennställe nicht haben wollen, passt Andretti überhaupt nicht. „Es geht nur um Gier und darum, auf sich selbst zu schauen, nicht darauf, was das Beste für das gesamte Wachstum der Rennserie ist“, sagte der 60-Jährige in einem „Forbes“-Interview.

Der einstige Pilot will gemeinsam mit Autobauer Cadillac ein neues Team in der Motorspor-Königsklasse aufbauen. Doch die Mehrheit der F1-Teams will kein neues Team, weil dann die Milliarden-Einnahmen sinken könnten. „In der Formel 1 denken die Besitzer nur an sich selbst“, sagte Andretti.

Unterstützung von FIA-Präsident

Doch Andretti erhält auch Unterstützung. FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hatte sich gegenüber dem US-Projekt positiv gezeigt. „Mohammed versteht es. Er ist ein Racer und versteht, dass die Serie ein oder zwei Teams mehr braucht“, sagte Andretti.

Auch Formel-1-Chef Stefano Domenicali sei „glücklich“ über das Interesse von Cadillac, einer Tochter des Auto-Giganten General Motors. „Das wäre eine Riesensache, um die Formel 1 in den Vereinigten Staaten voranzubringen“, so der 60-Jährige.

Ben Sulayem setzte gleichzeitig eine Grenze für die Motorsport-Königsklasse: „Das Maximum sind zwölf Teams“, sagte der FIA-Chef in einer Medienrunde in Riad im Rahmen der Rallye Dakar. Wann und ob es je zu einem Einstieg von Andretti kommt, wird sich wohl in naher Zukunft zeigen.