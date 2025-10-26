Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker: Norris-Hammer! Verstappen und Piastri enttäuschen

Endspurt in der Formel 1 – und der ist so spannend wie lange nicht! Auf den letzten Metern oder besser gesagt in den letzten fünf Rennen bahnt sich ein ungeahntes Drama an. Max Verstappen und Lando Norris jagen Oscar Piastri vor sich her. Wer kann beim Mexiko-GP triumphieren?

Noch vor einigen Wochen sah Piastri in der Formel 1 wie der künftige Weltmeister aus. Jetzt ist er das Sorgenkind. Beim Mexiko-GP ist er dringend auf ein Erfolgserlebnis angewiesen. Sonst kann es schnell düster werden.

Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker

Der Mann der Stunde ist dagegen Max Verstappen mit drei Siegen aus den letzten vier Rennen. Geht die neue, alte Dominanz in Mexiko weiter? Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst kein Highlight.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Mexiko-GP: Startplatzierungen

Norris Leclerc Hamilton Russell Verstappen Antonelli Piastri Hadjar Bearman Tsunoda Ocon Sainz Hülkenberg Alonso Lawson Bortoleto Albon Gasly Stroll Colapinto

18.34 Uhr: Langsam wird es ernst. Die große Frage ist: Kann Oscar Piastri Schadensbegrenzung betreiben? Die Worte seines Teamchefs machen wenig Hoffnung >>>

15.56 Uhr: Umgekehrt hat heute natürlich Lando Norris die Riesen-Chance, die WM auf den Kopf zu stellen. Nicht nur, weil er auf Piastri aufschließen, sondern auch Max Verstappen endlich mal wieder distanzieren kann.

14.08 Uhr: Vergrößern wird Oscar Piastri seine WM-Führung heute wohl nicht. Startplatz Sieben ist zu schlecht. Nach dem bitteren Quali-Ergebnis hadert der Australier: „Ich finde, ich habe im Qualifying einen vernünftigen Job gemacht. Auch das Auto fühlte sich vernünftig an. Der große Rückstand in der Rundenzeit ist daher ein bisschen ein Mysterium.“

12.31 Uhr: Nico Hülkenberg hat diese Saison sein erstes Podium geholt, ist danach in ein tiefes Loch gefallen. Daraus arbeitet er sich derzeit langsam heraus. Kann er in Mexiko erneut punkten?

10.41 Uhr: Der Konstrukteurs-Titel ist längst vergeben, geht erneut an Papaya. Spätestens mit seinem Sieg in Austin hat Verstappen den Kampf um den Fahrer-WM-Titel aber wieder ganz heiß gemacht. Er, Piastri und Norris sind noch im Rennen.

Sonntag, 8.15 Uhr: Guten Morgen am Race-Day! Heute geht es rund im Hexenkessel von Mexiko City. Rückt Verstappen den beiden McLaren weiter auf die Pelle? Später sind wir schlauer.

0:02 Uhr/Q3: Norris holt sich die Pole-Position für Mexiko! Die beiden Ferrari-Stars Leclerc und Hamilton stehen auf zwei und drei. Russell schnappt sich noch Platz vier vor Verstappen und Piastri, die enttäuscht haben.

23.54 Uhr/Q3: Leclerc fährt zunächst die schnellste Runde vor Norris und Hamilton! Verstappen und Piastri stehen auf vier und fünf. Noch sind es etwas mehr als 6 Minuten.

23.46 Uhr/Q3: Jetzt wird es spannend! Wer holt sich die Pole-Position? Den besten Eindruck hat bisher Norris gemacht. Piastri ist sehr schwach unterwegs. Was macht Verstappen?

23.42 Uhr/Q2: Nein, Hülkenberg fliegt raus. Für Lawson, Alonso, Ocon und Tsunoda ist es ebenfalls vorbei. Norris fährt die schnellste Runde vor Hamilton und Russell.

23.26 Uhr/Q2: Weiter geht’s. Hülkenberg ist weiterhin dabei und will wieder in die Top 10. Schafft es der Deutsche?

23.20 Uhr/Q1: Das war’s für die ersten fünf Piloten: Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll und Colapinto. Die schnellste Runde hat tatsächlich Hadjar gefahren. Dahinter sind Lewis Hamilton und George Russell.

23 Uhr/Q1: Und los geht’s. Welche fünf Fahrer fliegen raus?

22.42 Uhr: Die Spannung steigt. In weniger als 20 Minuten geht es endlich los.

20.32 Uhr: Norris fährt im letzten Training die schnellste Runde vor Hamilton und Russell. Piastri wird nur Vierter, Verstappen landet auf Platz sechs. Das wird später ein richtig spannendes Qualifying!

19.26 Uhr: Gleich gibt es das dritte Freie Training in Mexiko, ehe heute um 23 Uhr das Qualifying ansteht. Die letzte Möglichkeit für die Piloten, das Auto perfekt für das Rennen einzustellen.

16.46 Uhr: Was glaubt Christian Danner, wer sich den WM-Titel am Ende schnappen wird? Der Formel-1-Experte macht eine deutliche Prognose. Hier mehr dazu.

14.53 Uhr: Während in Mexiko so langsam der Tag anbricht, freuen sich alle Fans schon auf das heutige Qualifying. Ein wenig Geduld ist jedoch noch gefragt: In etwas mehr als acht Stunden geht es erst los. Zuvor startet um 19.30 Uhr deutscher Zeit das dritte freie Training.

Samstag, 09.07 Uhr: Guten Morgen am zweiten Renntag! Ein kleiner Rückblick auf das zweite freie Training in der Nacht: Max Verstappen holte sich die Bestzeit und unterstreicht somit seine starke Form. Leclerc folgte auf der zwei, Antonelli auf der drei.

Ein Blick auf die McLaren-Piloten: Norris ist Vierter geworden und Piastri schwächelt weiter: Im zweiten freien Training ist es nur Platz zehn geworden! Das muss im Qualifying besser werden.

21.48 Uhr: Das erste freie Training in Mexiko ist beendet. Charles Leclerc sichert sich die Bestzeit und bringt Ferrari neue Hoffnung. Aus deutscher Sicht kann man sich mit Nico Hülkenberg freuen, der die drittschnellste Zeit auf die Strecke bringt – und somit vor Oscar Piastri auf Rang vier landet.

17.30 Uhr: Zuletzt hatte den Fahrern in Singapur und Austin Hitze zu schaffen gemacht. An diesem Wochenende dürfte der Hitze-Alarm der FIA ausfallen. Angenehme 26 Grad Celsius sind für das Wochenende bisher angesagt.

16.32 Uhr: Für die deutschen Motorsport-Fans wird es spät an diesem Wochenende. Das erste Training heute ist erst um 20.30 Uhr, die zweite Session dann um Mitternacht. Auch morgen ist die Qualifikation erst um 23 Uhr. Das Rennen an sich am Sonntag dann immerhin um 21 Uhr.

Formel 1: Piastri steckt in der Krise

14.08 Uhr: Pikant: Piastri hat durch die Blume durchscheinen lassen, dass man Verstappen und Red Bull bei McLaren schlicht unterschätzt hat. Seine Aussagen kannst du hier nachlesen >>>

13.44 Uhr: Auch wenn er es noch nicht zugeben will: Oscar Piastri zittert. Und wenn er die WM nach einer in weiten Teilen dominanten Saison doch noch verliert (egal, ob an Norris oder Verstappen) wäre das ein heftiger Schlag in die Magengrube, manch Experte dürfte es gar als Blamage bezeichnen.

Piastris letztes Podium liegt schon vier Rennen zurück, der letzte Rennsieg sogar fünf Rennen. Dafür kamen Fehler wie in Aserbaidschan oder in Austin dazu.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

12.23 Uhr: Gewonnen hat in Texas einmal mehr Max Verstappen. Der Niederländer liegt damit nur noch 40 Punkte hinter Oscar Piastri (und 26 Punkte hinter Lando Norris). Der WM-Kampf, den keiner mehr erwartet hatte, ist damit in vollem Gange. Denn in fünf Rennen und zwei Sprints sind noch Punkte zu vergeben.

Freitag, 24. Oktober, 12.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Wochenende in Mexiko. Die Königsklasse gönnt sich keine Pause. Nach dem Rennen in Austin in den USA geht es nahtlos weiter.