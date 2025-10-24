Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker: Druck zu groß? Piastri droht Desaster

Endspurt in der Formel 1 – und der ist so spannend wie lange nicht! Auf den letzten Metern oder besser gesagt in den letzten fünf Rennen bahnt sich ein ungeahntes Drama an. Max Verstappen und Lando Norris jagen Oscar Piastri vor sich her. Wer kann beim Mexiko-GP triumphieren?

Noch vor einigen Wochen sah Piastri in der Formel 1 wie der künftige Weltmeister aus. Jetzt ist er das Sorgenkind. Beim Mexiko-GP ist er dringend auf ein Erfolgserlebnis angewiesen. Sonst kann es schnell düster werden.

Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker

Der Mann der Stunde ist dagegen Max Verstappen mit drei Siegen aus den letzten vier Rennen. Geht die neue, alte Dominanz in Mexiko weiter? Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst kein Highlight.

Formel 1 in Mexiko – Zeitplan:

Freitag, 24. Oktober

20.30 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 25. Oktober

0.00 Uhr: 2. Freies Training

19.30 Uhr: 3. Freies Training

23.00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 26. Oktober

21.00 Uhr: Mexiko-GP

17.30 Uhr: Zuletzt hatte den Fahrern in Singapur und Austin Hitze zu schaffen gemacht. An diesem Wochenende dürfte der Hitze-Alarm der FIA ausfallen. Angenehme 26 Grad Celsius sind für das Wochenende bisher angesagt.

16.32 Uhr: Für die deutschen Motorsport-Fans wird es spät an diesem Wochenende. Das erste Training heute ist erst um 20.30 Uhr, die zweite Session dann um Mitternacht. Auch morgen ist die Qualifikation erst um 23 Uhr. Das Rennen an sich am Sonntag dann immerhin um 21 Uhr.

Formel 1: Piastri steckt in der Krise

14.08 Uhr: Pikant: Piastri hat durch die Blume durchscheinen lassen, dass man Verstappen und Red Bull bei McLaren schlicht unterschätzt hat. Seine Aussagen kannst du hier nachlesen >>>

13.44 Uhr: Auch wenn er es noch nicht zugeben will: Oscar Piastri zittert. Und wenn er die WM nach einer in weiten Teilen dominanten Saison doch noch verliert (egal, ob an Norris oder Verstappen) wäre das ein heftiger Schlag in die Magengrube, manch Experte dürfte es gar als Blamage bezeichnen.

Piastris letztes Podium liegt schon vier Rennen zurück, der letzte Rennsieg sogar fünf Rennen. Dafür kamen Fehler wie in Aserbaidschan oder in Austin dazu.

12.23 Uhr: Gewonnen hat in Texas einmal mehr Max Verstappen. Der Niederländer liegt damit nur noch 40 Punkte hinter Oscar Piastri (und 26 Punkte hinter Lando Norris). Der WM-Kampf, den keiner mehr erwartet hatte, ist damit in vollem Gange. Denn in fünf Rennen und zwei Sprints sind noch Punkte zu vergeben.

Freitag, 24. Oktober, 12.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Wochenende in Mexiko. Die Königsklasse gönnt sich keine Pause. Nach dem Rennen in Austin in den USA geht es nahtlos weiter.