Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Verlängerung unter Dach und Fach

Pünktlich zum Mexiko-GP ist es nun offiziell: Die Formel 1 hat ihren Vertrag mit der mexikanischen Regierung und dem Rennpromoter CIE verlängert.

Am Donnerstag vor dem Großen Preis von Mexiko gab die Formel 1 die Vertragsverlängerung bekannt. Max Verstappen, Mick Schumacher und Co. fahren mindestens bis 2025 im Autodromo Hermanos Rodriguez.

Formel 1: Mexiko bleibt bis 2025

1962 feierte die Formel 1 ihre Premiere in Mexiko, fuhr dort bis 1970. Von 1986 bis 1992 kehrte sie für eine zweite Phase zurück. Seit 2015 zählt Mexiko inzwischen zum festen Inventar der Formel 1. Lediglich 2020 fiel das Rennen wegen der Corona-Pandemie aus.

Jetzt ist klar: Die F1 wird auch in den kommenden drei Jahren im Autodromo Hermanos Rodriguez an den Start gehen. „Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass die Formel 1 im Rahmen dieser neuen Vereinbarung weitere drei Jahre in Mexiko-Stadt fahren wird“, sagte Stefano Domenicali, F1-Präsident.

„Das Rennen zieht jedes Jahr eine große Anzahl leidenschaftlicher Fans an, und die Atmosphäre ist unglaublich, und ich weiß, dass alle von dieser Nachricht begeistert sein werden. Ich möchte Claudia Sheinbaum, der Regierungschefin von Mexiko-Stadt, und Alejandro Soberon und seinen Kollegen danken Team für ihr anhaltendes Engagement für die Formel 1 und den anhaltenden Erfolg der Veranstaltung“, so Domenicali weiter.

„Die Formel 1 ist sehr wichtig für die Stadt“

Claudia Sheinbaum, Regierungschefin von Mexiko-Stadt, fügte hinzu: „Die Formel 1 ist sehr wichtig für die Stadt, nicht nur wegen ihrer erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen, sondern auch, weil Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sie sehen und sie die Schönheit und Erhabenheit von Mexiko zeigt Mexiko-Stadt ins ganze Land und in die ganze Welt.

Mehr News:

Für große Freude sorgt die Vertragsverlängerung auch bei Lokalmatador Sergio Perez: „Das ist etwas Großartiges für unser Land, wissen Sie, weil wir in diesem Land zeigen können, wie gut die Mexikaner sind, unser mexikanisches Volk, unser Land.“ Der Mexikaner wartet noch auf den ersten Sieg auf heimischem Boden. Schon dieses Wochenende könnte es so weit sein.