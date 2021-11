Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker: Heikle Situation! Wie reagiert Red Bull?

Die Formel 1 ist am Wochenende zu Gast in Mexiko.

An diesem Wochenende ist die Formel 1 zu Gast in Mexiko. Zum ersten Mal seit dem 17. November 2019 ist die Königsklasse des Motorsports zurück in Südamerika.

Im Fokus steht beim Mexiko-GP natürlich der Kampf um den WM-Titel in der Formel 1. Fünf Rennen vor Saisonende trennen Max Verstappen und Lewis Hamilton nur zwölf Punkte.

Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker

Kann Red Bull den Höhenvorteil beim Mexiko-GP nutzen oder grätscht Lewis Hamilton dazwischen? Fährt Sebastian Vettel erneut in die Punkte und wie schlägt sich Mick Schumacher bei seiner Mexiko-Premiere?

Wir beantworten dir im Laufe des Wochenendes alle wichtigen Fragen und halten dich über das aktuelle Geschehen beim Mexiko-GP ständig auf dem Laufenden. Als Formel 1-Fan bist du hier genau richtig.

---------------------------------------------

Zeitplan Mexiko-GP

1. Freies Training, Freitag 18.30 Uhr

2. Freies Training, Freitag 22 Uhr

3. Freies Training, Samstag 18 Uhr

Qualifying, Samstag 21 Uhr

Rennen, Sonntag 20 Uhr

---------------------------------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

11.57 Uhr: Sergio Perez will vor dem Rennen von dem Thema noch überhaupt nichts wissen. Es habe mit dem Team nicht darüber gesprochen und es bringe nichts über solche hypothetischen Sachen zu sprechen.

11.47 Uhr: Ein ganz besonderes Rennen ist der Mexiko-GP für Sergio Perez. Der Mexikaner will in seiner Heimat unbedingt gewinnen und am Ende mit seinen Landsmännern jubeln. Unklar ist aber, welche Priorität das bei Red Bull genießt. Möglicherweise muss er seinen Teamkollegen im Rennen vorbeilassen.

---------------------------------------------

Mehr News zur Formel 1:

Formel 1: Für immer Red Bull? Verstappen-Vater nennt Bedingung

Formel 1: Andeutung von Red-Bull-Chef – Hamilton droht Strafe

Formel 1: Ex-Rennfahrer packt aus – DIESE pikante Forderung verhinderte seinen F1-Einstieg

---------------------------------------------

10.22 Uhr: Aufgrund der Zeitverschiebung wird in Mexiko zu später Stunde deutscher Zeit gefahren. Das Rennen findet am Sonntag um 20 Uhr zur besten Sendezeit statt.

08.49 Uhr: Vor dem Großen Preis von Mexiko herrscht weiter Hochspannung in der Formel 1. Max Verstappen und Lewis Hamilton trennen nur 12 Punkte. In der Konstrukteurswertung führt Mercedes noch mit 460,5 zu 437,5 Punkten vor Red Bull.

-----------------------------

Der Stand in der WM-Wertung

Max Verstappen 287,5

Lewis Hamilton 275,5

Valtteri Bottas 185

Sergio Perez 150

Lando Norris 149

Charles Leclerc 128

Carlos Sainz 122,5

Daniel Ricciardo 105

Pierre Gasly 74

Fernando Alonso 58

Esteban Ocon 46

Sebastian Vettel 36

Lance Stroll 26

Yuki Tsunoda 20

George Russell 16

Nicholas Latifi 7

Kimi Räikkönen 6

Antonio Giovinazzi 1

Mick Schumacher 0

Nikita Mazepin 0

-----------------------------

08.35 Uhr: Zum ersten Mal seit dem 17. November 2019 ist die Formel 1 zurück in Südamerika. Wegen der Corona-Pandemie verzichtete man 2020 komplett auf die Rennen auf diesem Kontinent.

08.22 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Mexiko. Ich freue mich dich durch das Formel 1-Wochenende zu begleiten.