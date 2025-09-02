Mercedes-Entscheidung in der Formel 1 endgültig gefallen: Toto Wolff verkündet sie selbst

George Russell und Andrea Kimi Antonelli bleiben auch 2026 die Fahrer für Mercedes in der Formel 1. Toto Wolff, Teamchef des deutschen Rennstalls, bestätigte dies nach dem Großen Preis der Niederlande.

Bereits zuvor hatte er klargestellt, dass es im Fahrerkader keine Veränderungen geben werde. „Wir setzen natürlich mit beiden fort“, sagte Wolff in einer Medienrunde in der Formel 1. Die Bekanntgabe verzögert sich jedoch aufgrund offener Vertragsdetails, insbesondere bei Russell.

Formel 1: Mercedes trifft Entscheidung

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde in der Formel 1 immer wieder spekuliert, wer für Mercedes im kommenden Jahr an den Start gehen wird. Aktuell machen sowohl George Russell als auch Rookie Kimi Antonelli ihre Arbeit mehr als nur gut. Daher gibt es keine Gründe, einen oder beide Fahrer zu ersetzen. Die Gerüchte um einen Hammer-Transfer von Max Verstappen zu Mercedes haben zuletzt endgültig ein Ende gefunden.

Eine offizielle Verkündung fehle noch, dürfte aber bald passieren, erklärte Wolff. Bei Russell müssen noch einige wichtige Punkte verhandelt werden. Es gehe um „die Anzahl der Reise- und Marketingtage, wie viel pro Stunde.“ Als erfahrener Fahrer lege Russell Wert auf klare Regelungen, um optimal auftreten zu können. Der Fokus liege auf einem fairen Gleichgewicht zwischen Leistung und zusätzlichen Verpflichtungen.

Zudem äußerte Wolff, dass beide Fahrer durch Marketing- und Medienpflichten stark beansprucht seien. Mercedes plane daher, diese Belastung zukünftig zu reduzieren, um die sportliche Leistung zu verbessern. „Wir möchten, dass die Fahrer optimal performen und ich denke, wir haben beide stark mit Marketing- und Medienaktivitäten belastet. In gewisser Weise überdenken wir das.“ Eine große Ankündigung werde es jedoch nicht geben, da lediglich Details angepasst würden.

Kein Verstappen bei Mercedes

Mercedes hatte lange versucht, Max Verstappen von Red Bull Racing zu verpflichten. Der Niederländer erwog tatsächlich einen Wechsel zum deutschen Team, entschied sich aber schließlich für einen Verbleib bei Red Bull. Damit bleibt der vierfache Formel-1-Weltmeister zumindest vorerst außer Reichweite. Ob Mercedes 2027 versuchen wird, den Star-Piloten zu holen, bleibt abzuwarten.

Für wie viele Jahre Russell und Antonelli bei Mercedes unterzeichnen, ist ebenfalls nicht bekannt. Mit seiner Entscheidung setzt Mercedes in der Formel 1 dennoch auf Kontinuität. Toto Wolff gibt dem bestehenden Fahrerduo langfristig Vertrauen, während strategische Überlegungen und offene Zukunftsoptionen präsent bleiben. Der Fokus liegt darauf, mit Russell und Antonelli auch künftig erfolgreich zu sein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.








