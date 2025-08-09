Formel 1: Mercedes gibt nicht auf! Großangriff auf Max Verstappen geplant

Es war DAS Thema der vergangenen Wochen und Monate in der Formel 1: Mercedes und die Verhandlungen mit Max Verstappen. Die Silberpfeile wollten den vierfachen Formel-1-Weltmeister unbedingt holen. Zu einem Wechsel kam es letztlich nicht – und keiner kennt die Gründe so richtig dafür.

Doch Mercedes gibt nicht auf. In der Formel 1 hat das einstige Top-Team Max Verstappen weiterhin im Visier. Allerdings jetzt aus einem anderen Grund. Man will nämlich den Niederländer und Red Bull schlagen. Andrew Shovlin, Leiter des Strecken-Engineerings, sieht den Kampf um den dritten Platz bei den Fahrern als zentrale Herausforderung.

Formel 1: Russell kämpft um Platz drei

George Russell liegt nur 15 Punkte hinter Verstappen. Laut Shovlin bleibt das Ziel, ihn weiter vorn in der Startaufstellung der Formel 1 zu positionieren: „Mit Kimi haben wir einige hervorragende Renntempi gesehen. Und der Fokus bei ihm wird darauf liegen, sicherzustellen, dass wir ihn weiter oben auf der Startaufstellung platzieren können, denn wenn wir das tun, wird er das einfach in viele Punkte umwandeln.“

Mercedes sieht sich zudem im engen Rennen um Platz zwei der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Ferrari führt aktuell in diesem Duell, während Red Bull und McLaren ihre eigenen Positionen verteidigen.

Shovlin erklärt: „Wir liegen in einem ziemlich engen Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Ferrari liegt also ein kleines bisschen vorne, Red Bull dahinter. Das wird also Spaß machen.“

Mercedes setzt auf Siege

Trotz des Rückstands glaubt Shovlin, dass Mercedes noch Siege in der Formel 1 holen kann. Der bisher einzige Erfolg der Saison gelang in Kanada. Hoffnung besteht auf Strecken, die dem Auto liegen.

Shovlin äußert Optimismus: „Hoffentlich wird es die Möglichkeit geben, auf unsere Anzahl von Rennsiegen aufzubauen. Also wir hatten eine tolle Zeit in Montreal. Es gibt andere Strecken, die in den restlichen 10 Rennen etwas mehr wie diese sind. Und hoffentlich, werden wir noch ein paar Highlights haben.“

Mercedes setzt auf strategische Verbesserungen und eine positive Entwicklung des Autos. In der Formel 1 bleibt der Rennstall ambitioniert, sowohl bei den Fahrern als auch in der Konstrukteurswertung anzugreifen. Die verbleibenden Rennen bieten Chancen, die Saison mit weiteren Erfolgen zu krönen.

