Formel 1: Mercedes zieht Schlussstrich – „Unser letzter Schritt“

Vier Rennen vor Ende der Saison in der Formel 1 steht Mercedes noch immer ohne Sieg da. Der einstige Dominator unternimmt jetzt einen letzten Versuch, die erste sieglose Saison seit 2011 doch noch zu verhindern.

Zum USA-GP der Formel 1 hat Mercedes ein letztes Update am Auto installiert. Der Rennstall um den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton will in den letzten Rennen noch einmal in die Spitze der Königsklasse des Motorsports vordringen.

Formel 1: Mercedes letzte Sieg-Hoffnung

Eine Saison ohne Mercedes ganz oben auf dem Siegertreppchen gabs zuletzt 2011. Jetzt, elf Jahre später, droht der deutschen Luxus-Marke zum ersten Mal wieder eine sieglose Saison. Die Auto-Revolution warf Mercedes hinter Red Bull und Ferrari zurück. Im Laufe der Saison konnte man sich aber mit Updates immer näher an die Spitze heranrobben.

In Austin wird Mercedes nun das letzte Update der Saison präsentieren. Die Aerodynamik soll optimiert werden. Zudem wurden einige Komponenten entfernt, um das Gewicht des Autos weiter zu reduzieren.

„Das wird unsere Lage nicht grundlegend ändern, aber wir hoffen, dass es uns einen Schritt nach vorne und näher an die Spitzengruppe bringt“, sagte Teamchef Toto Wolff vor dem USA-GP und erklärte: „Wir wollen die Saison stark beenden. Wir müssen die begrenzte Zeit, die wir zur Verfügung haben, nutzen, um in dieser Saison Fortschritte zu machen und so viel wie möglich für die Entwicklung 2023 zu lernen.“

„Unser letzter Schritt“

Andrew Shovlin, leitender Renningenieur bei Mercedes, kündigte an: „Das ist unser letzter Schritt in der Aero-Entwicklung, der uns hoffentlich ein bisschen mehr Leistung bringt. Wichtig ist aber auch, dass wir mit jedem Schritt mehr und mehr lernen, und das können wir ins nächste Jahr mitnehmen.“

An diesem Wochenende (21. bis 23. Oktober) ist die Formel 1 zu Gast in Austin (USA). Es folgen noch Mexiko (30. Oktober), Brasilien (13. November) und das Saisonfinale in Abu Dhabi (20. November). Vier Möglichkeiten bleiben Mercedes also noch, um eine sieglose Saison zu verhindern.