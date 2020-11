Formel 1: Mercedes-Boss hat irre Vermutung – Ferrari schenkt extra ab

Mit der Scuderia Ferrari muss sich der Branchenprimus Mercedes aktuell eigentlich nicht beschäftigen. Die Silberpfeile sind das „Non plus ultra“ in der Formel 1.

Das dürfte sich auch im Jahr 2021 kaum ändern. Allerdings vermutet Mercedes-Boss Toto Wolff auch, dass Ferrari im nächsten Jahr extra nicht alles investiert, um die Vormachtstellung in der Formel 1 anzugreifen.

Formel 1: Toto Wolff glaubt, dass Ferrari 2021 abschreibt

„Es wird Teams geben, so wie Ferrari, die 2021 ganz abschreiben und von Anfang an am 2022er-Auto entwickeln werden“, so Wolff gegenüber dem ORF. Der Mercedes-Boss vermutet, dass Ferrari das nächste Jahr einfach laufen lässt und sich voll und ganz auf das Jahr 2022 konzentriert.

Aber warum? Im Jahr 2022 kommt es in der Formel 1 zu einer Revolution. Es wird ein ganz neues Reglement und damit auch ganz neue Autos geben. Vor allem in der Aerodynamik wird es ein verändertes Konzept geben.

Die Teams stehen also aktuell vor der Herausforderung für 2022 einen komplett neuen Boliden zu entwickeln, dürfen aber das 2021 nicht vernachlässigen. „Das ist für uns natürlich dann einigermaßen schwierig, wie man diese beiden Dinge gut ausbalanciert“, sagt Toto Wolff.

Ferrari wird sich nach Wolffs Vorhersage aber schon jetzt fast ausschließlich auf das 2022er Modell konzentrieren. So könnte die Scuderia die Entfernung zur Spitze nämlich schließen.

Ferrari will 2022 wieder da sein

In diesem Jahr fahren die roten Autos in der Formel 1 nur hinterher. Der getunte Motor ist nicht mehr erlaubt und aerodynamisch hat Ferrari mächtig ins Klo gegriffen. 2022 soll sich das endlich ändern.

Dass Ferrari sich schon auf die Entwicklung konzentriert, zeigt sich auch daran, dass Teamchef Mattia Binotto beim Grand Prix in der Türkei nicht anwesend ist und in Maranello weilt. (fs)