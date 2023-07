Die Formel-1-Saison wird für Lewis Hamilton und Mercedes immer besser. Die Silberpfeile und der Rekord-Weltmeister kommen einem Sieg immer näher. Und auch bei einer anderen Sache könnte bald endlich Klarheit herrschen.

Denn in den vergangenen Wochen und Monaten schrieb Hamilton Schlagzeilen in der Formel 1, obwohl er nicht mal um den WM-Titel fährt. Vielmehr geht es um seine Zukunft bei Mercedes. Da hat jetzt Toto Wolff spannende Details ausgepackt.

Formel 1: Mercedes-Teamchef bestätigt es selbst

Bleibt er bei Mercedes oder wechselt er zu einem anderen Formel-1-Team? Es ist wohl eher Ersteres. Es gab unzählige Gerüchte über die Zukunft von Lewis Hamilton und nun soll eine Vertragsverlängerung bei den Silberpfeilen nur noch Formsache sein.

Am Rande des Ungarn-GP verkündete Teamchef Toto Wolff die frohe Botschaft. Der Rekordchampion wird weiterhin für Mercedes fahren. Die Vertragsverhandlungen seien „erledigt“, sagte Toto Wolff am Samstag (22. Juli) dem britischen TV-Sender Sky. Der Vertrag sei „noch nicht unterschrieben, aber emotional haben wir es getan“, sagte der Österreicher.

Hamilton hatte die bevorstehende Vertragsverlängerung ebenfalls in Budapest bereits angekündigt. „Es geht nur noch um Details, eine Sache zwischen den Anwälten beider Seiten. Wir sind sehr nahe dran“, sagte der 38-Jährige: „Aber wann genau alles vollzogen ist, kann ich euch nicht sagen.“

Hamilton-Hammer steht bevor

Über die Dauer der Vertragslaufzeit machten weder der Formel-1-Fahrer noch der Teamchef Angaben. Hamilton wechselte 2013 zu Mercedes und startete mit der deutschen Traditionsmarke eine unnachahmliche Siegesserie. Seit seinem Wechsel holte er sechs seiner sieben WM-Titel, wartet aber seit 2021 auf Titel acht.

Die Hamilton- und Mercedes-Fans werden jetzt sicherlich aufatmen können. Schließlich gab es in den vergangenen Monaten viele Gerüchte über einen Wechsel und dass der britische Superstar unglücklich sei. Schließlich konnte er weder in der vergangenen Saison noch in diesem Jahr mit seinem Boliden ein Rennen gewinnen.