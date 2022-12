Formel 1: Schumacher-Hammer offiziell! Er hat ein neues Team gefunden

Doppel-Hammer bei Mick Schumacher. Nachdem Haas dem Deutschen bereits keinen neuen Vertrag gegeben hatte, trennen sich nun auch die Wege zwischen ihm und Ferrari. Das teilte die Scuderia am Donnerstag mit. Spekulationen um diesen Schritt hatte es bereits lange gegeben.

Lange stand Schumacher allerdings nicht ohne Rennstall in der Formel 1 da. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Kracher: Mercedes schnappt ihn sich als Nachwuchsfahrer.

Formel 1: Ferrari sagt „Ciao“

Seit 2019 war Schumacher Teil der Ferrari-Academy. Als Junior des Traditionsrennstalls, mit dem sein Vater Erfolge für die Ewigkeit sammelte, arbeitete er sich aus den Nachwuchsserien nach oben. 2020 gewann er die Formel 2, anschließend kam er bei Haas unter.

Dort endete seine Zeit nach zwei enttäuschenden Jahren im November. Jetzt also auch die Trennung von Ferrari. Man habe „einvernehmlich beschlossen, die Zusammenarbeit nicht zu verlängern, nachdem Mick vier Jahre lang Teil der Ferrari Driver Academy war“, berichtet „Motorsport.com.“

Mercedes schlägt zu

Nur kurze Zeit später dann der nächste Formel-1-Hammer: Mercedes nutzt die Gunst der Stunde und reißt sich Schumi Jr. unter den Nagel. Wie das Erfolgsteam verkündete, wird Schumacher im kommenden Jahr der Ersatzfahrer für Lewis Hamilton und George Russell sein.

Damit hat der 23-Jährige für sein anstehendes Übergangsjahr in der Formel 1 endlich einen klaren Weg vor Augen. Über seinen Einsatz für die Silberpfeile will er sich für einen festen Platz ab 2024 empfehlen – bei welchem Team auch immer.

Formel 1: Schumacher hofft auf Chance

In den letzten Wochen hatte Mercedes-Boss Toto Wolff öffentlich Interesse an Schumacher als Ersatzfahrer bekundet. Obwohl es in der Formel 1 ein Fahrer-Beben wie selten gab, blieb der Deutsche letztlich ohne Stammplatz zurück.

Als die Nachricht von der Ferrari-Trennung kam, fackelte das Werksteam nicht lange. Denn Mercedes verlor zuletzt beide Ersatzfahrer: Nyck de Vries und Stoffel Vandoorne. Diesen Platz übernimmt nun Mick Schumacher – voraussichtlich allein.