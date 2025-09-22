Formel 1: Toto Wolff packt aus! Mercedes stand kurz vor Horror-Szenario

Im Mercedes-Fahrerlager in Baku war die Stimmung nach dem Großen Preis von Aserbaidschan positiv. George Russell und Kimi Antonelli sicherten wichtige Ergebnisse, die das Team auf Platz zwei in der Konstrukteurs-Wertung zurückbrachte.



Toto Wolf packte jetzt Hammer-Details über Russel aus. Denn sein P2 war dabei besonders beeindruckend, da er das Rennwochenende in der Formel 1 trotz Krankheit bestritt.

Formel 1: Starkes Wochenende für Mercedes

„Es war ein starkes Wochenende für uns als Team und wir verlassen Aserbaidschan mit einem guten Ergebnis,“ erklärte Toto Wolff. „George fuhr ein fantastisches Rennen; er hat das ganze Wochenende mit einer Krankheit gekämpft und es war unsicher, ob er überhaupt am Freitag und Samstag fahren könne. Es war eine große Anstrengung von ihm und diese Leistung war mega,“ offenbart der Mercedes-Ream-Boss. Auch Antonelli punktete mit Platz vier und beeindruckte durch ein starkes Rennen.

Wolff lobte Antonelli: „Kimi hat großartig gearbeitet, um an [Liam] Lawson vorbeizukommen. Er wird dieses Wochenende nutzen, um Schwung für die finalen sieben Rennen zu sammeln.“ Auch Russell überzeugte seinen Teamchef: „Diese Leistung war mega.“

Rückkehr zur Stärke bei Mercedes

Russell zeigte sich nach seinem P2 erleichtert: „Ich bin wirklich glücklich, wieder auf dem Podium zu sein. Es war eine harte Serie von Rennen und ich habe mich dieses Wochenende auch nicht gut gefühlt.“ Diese Platzierung gibt dem Briten Selbstvertrauen für die letzten Rennen der Saison, in denen knapp um die Meisterschaft gekämpft wird.

Kimi Antonelli war mit seinem vierten Platz nicht ganz zufrieden: „Ich bin etwas enttäuscht, dass ich es nicht aufs Podium geschafft habe.“ Dennoch hat der junge Italiener mit 15 Punkten seine Form wiedergefunden und lieferte ein solides Ergebnis für Mercedes.„Während ich auf mehr gehofft hatte, war heute trotzdem ein guter Tag für uns als Team. Wir sammelten viele Punkte auf Ferrari, was ein Pluspunkt ist,“ fügte Antonelli hinzu. Mercedes stärkte durch die Gesamtleistung seine Position unter den Top-Teams der Formel 1.

