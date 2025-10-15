Fahrer-Hammer in der Formel 1 offiziell! Team lässt die Katze endgültig aus dem Sack

In der Formel 1 wurde viel spekuliert und gewartet: Wann wird die Entscheidung endlich bekanntgegeben? Bei Mercedes bekamen die Fans sogar Sorgen, dass es womöglich nichts wird mit einer Verkündung.

Teamchef Toto Wolff hatte beim Formel-1-Team immer wieder angekündigt, dass es schon bald so weit sein wird. Am 15. Oktober machte es der Rennstall dann endlich offiziell.

Formel 1: Mercedes verkündet Entscheidung

Bleiben beide bei Mercedes oder kommt es zu einem Formel-1-Knall? Über die Zukunft von George Russell und Kimi Antonelli wurde viel spekuliert. Eigentlich war aber klar, dass beide bei den Silberpfeilen bleiben, da sie starke Leistungen gezeigt haben. Und so ist es jetzt auch gekommen.

Auch interessant: Sky hat wieder Grund zum Feiern! Coup auch bei der Formel 1

Mercedes hat verkündet, dass beide Fahrer auch 2026 an den Start gehen werden. „George und Kimi haben sich als starkes Paar erwiesen und wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame Reise fortzusetzen“, sagt Toto Wolff in einer Mitteilung.

Der mehrfache Grand-Prix-Sieger Russell geht in seine achte Saison in der Königsklasse, während Antonelli sein zweites Jahr in der Rennserie feiern wird. Beide Piloten sind Absolventen des Juniorensystems des Teams und traten dem Programm 2017 beziehungsweise 2019 bei.

Russel ist „stolz“, die Reise fortzusetzen

„Ich bin wirklich stolz, unsere gemeinsame Reise fortzusetzen“, sagt Russel. Der Star-Pilot erklärt: „Nächstes Jahr ist mein zehntes, seit ich 2017 bei Mercedes unterschrieben habe. Es war bisher eine so lange und erfolgreiche Partnerschaft mit dem Team, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was vor uns liegt, insbesondere, da wir nächstes Jahr eine der größten Regeländerungen in der Geschichte des Sports in Angriff nehmen. Wir alle konzentrieren uns unglaublich darauf, das zu einem Erfolg zu machen und, was mich persönlich betrifft, auf meiner bisher stärksten Saison in der Formel 1 aufzubauen.“

Sein junger Teamkollege Antonelli ist auf die zweite Saison mit Mercedes gespannt. „Ich habe in meiner ersten F1-Saison so viel gelernt, sowohl in den guten als auch in den schwierigeren Momenten. All das hat mich stärker gemacht, nicht nur als Fahrer, sondern auch als Teamkollege.“

Mehr Nachrichten für dich:

Der Italiener abschließend: „Unser Fokus liegt nun darauf, dieses Jahr stark abzuschließen und den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zu sichern, bevor wir dann unsere volle Aufmerksamkeit auf 2026 richten.“