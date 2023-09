Formel 1: Mercedes-Boss mit deutlicher Zukunfts-Ansage – Mick Schumacher hört ganz genau hin

Wie es für Mick Schumacher im kommenden Jahr weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Der 24-Jährige hofft weiterhin auf ein Stammcockpit in der Formel 1, die Chancen stehen aber mittlerweile schlecht.

Mick Schumacher schaut sich deshalb nun nach einer anderen Aufgabe um. Er will Rennen fahren – auch wenn es nicht die Formel 1 ist. Kontakt zu der Königsklasse des Motorsports wird er aber definitiv halten. Ein Job bei Mercedes ist ihm sicher, wie Teamchef Toto Wolff jetzt betonte.

Formel 1: Mick hat Mercedes-Job sicher!

In Toto Wolff hat Mick Schumacher einen echten Fürsprecher gefunden. Der Österreicher nahm sich dem 24-Jährigen nach seinem bitteren Aus bei Haas an, gab ihm einen Job als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes. Immer wieder betont er öffentlich, wie wichtig Schumi Jr. für das Team sei und wie gut er seine Arbeit mache.

Aktuell sieht es danach aus, als würde Mick Schumacher die Formel 1 am Ende des Saison vorerst verlassen. Es gibt Gerüchte über ein mögliches Engagement in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. Dort könnte er für den Rennstall Alpine fahren und auch bei den prestigeträchtigen „24h von Le Mans“ an den Start gehen.

Für Toto Wolff heißt das aber noch lange nicht, dass er Mick Schumacher aufgibt. Er betonte jetzt: „Es wäre natürlich unheimlich schade, wenn die Formel 1 Mick verlieren würde“, und erklärte dann: „Eine Sache ist klar: Wir verlieren ihn nicht! Wenn sein Engagement bei einem anderen Hersteller erlaubt, bei uns Reservefahrer zu sein, dann werden wir ihn natürlich halten.“

Traum von der Formel 1 noch nicht vorbei

Also: Egal, was kommt, seinen Job bei Mercedes hat Mick Schumacher definitiv sicher. Selbst wenn er in eine andere Rennserie wechselt, könnte er – wenn sein neuer Arbeitgeber dies erlaubt – für Mercedes als Reservefahrer arbeiten.

Dies ist für Schumi Jr. ein wichtiges Zeichen, denn seinen Traum von der Formel 1 hat er längst noch nicht aufgegeben. Er wird weiter darum kämpfen, ein Stammcockpit in der Königsklasse des Motorsports zu ergattern.