Formel 1: Mercedes verkündet es! Mick Schumacher steigt ins Cockpit

Bei Mercedes ist man nach dem Hammer um Lewis Hamilton, der ab 2025 für Ferrari an den Start gehen wird, weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger. Wer wird in der Formel 1 im begehrten Silberpfeil fahren?

Namen wurden in den vergangenen Monaten so einige genannt. Auch Mick Schumacher darf sich weiterhin Hoffnungen auf ein Formel-1-Comeback machen. Jetzt steigt der Deutsche für Mercedes wieder ins Cockpit. Aber sein ärgster Konkurrent ist auch am Start.

Formel 1: Mercedes verkündet es!

Mit dem spektakulären Wechsel zu Ferrari hat Lewis Hamilton für den ersten Paukenschlag in der neuen Formel-1-Saison gesorgt. Das Problem für Mercedes: Ein Nachfolger muss her. In den Medien wurden etliche Piloten genannt, die für das Top-Team 2025 fahren können. Darunter auch Andre Kimi Antonelli und Mick Schumacher.

Mercedes bereitet Antonelli derzeit so gut wie es geht auf ein mögliches Debüt in der Motorsport-Königsklasse vor. Deshalb wird der Italiener in der kommenden Woche einige private Test mit einem älteren Mercedes-F1-Auto in Barcelona fahren. Gleiches gilt aber auch für Mick Schumacher, der Reserve- und Testfahrer der Silberpfeile ist.

„Wir bestätigen, dass wir in der kommenden Woche (beginnt am 3. Juni) einen nächsten, so genannten TPC durchführen, also ein ,Testing of Previous Car’. Am Lenkrad des Rennwagens vom Typ Mercedes W13 aus dem Jahre 2022 sitzen Mick Schumacher und Kimi Antonelli“, so der Rennstall.

Wer wird Hamilton-Nachfolger?

Sowohl Mick Schumacher als auch Kimi Antonelli haben gemeinsam mit George Russell bereits im April einige Tests mit einem Formel-1-Auto auf der Silverstone-Strecke absolviert. Einige Medien hatten damals die Tests als „Stechen“ bezeichnet. Für Mercedes sei dies „teilweise und unrichtig“ so bezeichnet worden.

„Jeder Fahrer absolvierte in England ein ganz eigenes Programm, dies auch an verschiedenen Tagen, bei unterschiedlichen Pisten- und Wetterverhältnissen“, so Mercedes. Weiter heißt es: „Leider sind Rückschlüsse aus diesen Tests veröffentlicht worden, die nicht korrekt wiedergeben, was in Silverstone wirklich passiert ist.“

Anschließend gab es viel Lob für die beiden Youngster: „Wir können nur so viel sagen, dass Mick und Kimi beide einen exzellenten Job gemacht haben, was ihr jeweiliges Programm angeht, zur vollständigen Befriedigung des Teams. Wir freuen uns auf die nächsten drei arbeitsreichen Tage.“ Die Frage, wer von ihnen der Nachfolger von Hamilton wird, bleibt weiter unbeantwortet, könnte aber in den kommenden Monaten endlich geklärt werden.