Formel 1: Mercedes macht es offiziell – ER steigt ins Cockpit

Eigentlich sind in der Formel 1 so gut wie alle Cockpits für 2025 schon besetzt. Nur noch Sauber/Audi muss eine Entscheidung treffen. Auch bei Mercedes dauerte es lange, bis der Nachfolger von Lewis Hamilton gefunden wurde. Dieser heißt Andrea Kimi Antonelli.

Der Youngster durfte bereits in Monza im 1. Freien Training fahren, crashte aber schon recht früh. Mercedes will ihm jetzt eine weitere Chance geben, weshalb der junge Italiener beim kommenden Formel-1-Wochenende wieder ins Auto steigen wird.

Formel 1: Mercedes macht es offiziell

Er bestimmte in diesem Jahr oft die Schlagzeilen, obwohl er noch gar nicht in der Formel 1 fährt: Kimi Antonelli. Der Mercedes-Junior sorgt mit 18 Jahren schon für ordentlich Furore. Ab der kommenden Saison wird Antonelli an der Seite von George Russell fahren und beerbt damit Lewis Hamilton, der zu Ferrari wechseln wird – das verkündete Mercedes am Rande des Monza-GP Anfang September.

Zudem durfte Antonelli an jenem Wochenende auch im ersten freien Training im Auto von Russell ran. Die Session endete für den italienischen Hoffnungsträger allerdings schnell, als er in die Mauer knallte. Nun darf der Youngster erneut ins Mercedes-Auto.

„Ich freue mich darauf, im FP1 mitzufahren und meinen Teil dazu beizutragen, dem Team an diesem Wochenende einen guten Start auf der Strecke zu ermöglichen“, sagte Antonelli vor dem Mexico-GP.

Antonelli fährt in Mexiko

Und der Formel-1-Rookie weiter: „Für mich ist das eine neue Strecke und ich habe hart daran gearbeitet, mich darauf vorzubereiten. Die Höhenlage macht sie einzigartig und es ist eine Herausforderung, die ich gerne erleben möchte. Ich möchte dem Team dafür danken, dass es mir die Möglichkeit gegeben hat, einen Beitrag zu leisten.“

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff freut sich, „Kimis weitere Entwicklung auf der Strecke in Mexiko beobachten“ zu können. Da Russell in Monza für Antonelli weichen musste, pausiert dieses Mal Hamilton.

Die FIA-Vorschriften besagen, dass alle Formel-1-Fahrer in einer Saison mindestens ein freies Training aussetzen müssen, bei dem sie von einem Rookie ersetzt werden. In Mexiko wird neben Antonelli noch ein weiterer Pilot weichen müssen. Sauber hat nämlich verkündet, wer ins Cockpit steigen wird.