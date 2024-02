Formel 1: Wolff plant Fahrer-Coup! Prompt folgt die Ohrfeige

Da hat die neue Saison in der Formel 1 noch nicht mal begonnen und schon gibt es reichlich Aufregung. Mit dem Steiner-Aus bei Haas hat es angefangen und es folgte DER große Knall bei Mercedes: Lewis Hamilton wechselt 2025 zu Ferrari.

Seitdem dreht sich in der Formel 1 alles um den britischen Superstar und Mercedes. Wer wird den siebenfachen Weltmeister im kommenden Jahr bei den Silberpfeilen ersetzen? Teamchef Toto Wolff schließt nicht aus, sich bei Red Bull wegen Max Verstappen zu bedienen. Doch prompt folgte vom Weltmeister-Team die Antwort.

Formel 1: Wolff plant Angriff auf Red Bull

Was für ein Beben in der Formel 1! Mit seinem Wechsel zu Ferrari hat Lewis Hamilton in der Motorsport-Königsklasse für ein Beben gesorgt. Unmittelbar danach wurde schon über die Nachfolge des Briten bei Mercedes spekuliert. Die Silberpfeile haben einige Optionen (hier mehr dazu). Teamchef Toto Wolff schließt dabei nicht aus, es sogar bei Max Verstappen zu probieren.

„Wir werden immer danach trachten, die bestmögliche Fahrerkombination in unseren Autos zu haben und werden diese Gespräche suchen, mit Sicherheit. Man sieht, wie schnell sich eine Situation verändern kann. Gleichzeitig respektieren wir natürlich Verträge, die existieren“, sagte der 52-Jährige in einer Medienrunde am Freitag (2. Februar).

Muss sich Red Bull jetzt Sorgen machen? Das Weltmeister-Team stellt sich schon mal drauf ein, dass Mercedes sich wegen Verstappen melden wird. „Toto Wolff wird das versuchen – aber da wird er erfolglos sein“, betonte Motorsport-Chef Helmut Marko.

Verstappen nicht zu Mercedes wegen Vorwürfen?

Der Österreicher erklärte, dass ein Grund, weshalb Verstappen nicht zum einstigen Rivalen der Formel 1 wechseln würde, die Vorwürfe von Mercedes etwa bei dem Silverstone-Crash 2021 oder beim umstrittenen Finale im selben Jahr seien. Diese würde der Niederländer nicht so einfach vergessen.

Sollte es mit Verstappen nicht klappen, gibt es ja noch zahlreiche andere Piloten. Wird es vielleicht sogar Sebastian Vettel oder Mick Schumacher? „Ich möchte jetzt keinen romantischen Gedanken verfolgen, weil ich noch nicht darüber nachgedacht habe mit meinen Kollegen, was denn das ideale Driver-Lineup für uns 2025 wäre“, sagte Wolff angesprochen darauf.

