Formel 1: Mercedes macht es offiziell! Toto Wolff kündigt Ende an

Nach vier Wochen Rennpause geht es in der Formel 1 endlich weiter. Die Saison biegt in die Zielgerade ein, mit dem Großen Preis der USA startet der Schlussspurt – und damit auch die Abschiedstournee von Lewis Hamilton bei Mercedes.

Pünktlich zum USA-GP hat Mercedes nun das letzte Update der Saison angekündigt. Ein letztes Mal wird der Formel-1-Rennstall noch eine Verbesserung für das Auto bringen, danach liegt der Fokus komplett auf 2025.

Knapp vier Wochen ist das letzte Rennen in Singapur jetzt her, seitdem hat die Formel 1 pausiert. Anders als in der Sommerpause durften die Teams währenddessen an der Weiterentwicklung der Autos arbeiten. Es ist also kein Wunder, dass in Austin zahlreiche Updates erwartet werden – so auch bei Mercedes.

Teamchef Toto Wolff kündigte an: „Wir bringen unser letztes Update-Paket der Saison nach Texas und unser Ziel ist es, die Lücke zur Spitze zu schließen.“ Danach ist aber Schluss. Mehr gibt es in diesem Jahr nicht.

„Es wird uns auch nützliche Informationen liefern, die uns helfen werden, unsere Entwicklungsrichtung für 2025 zu bestimmen“, erklärt Wolff. Im Anschluss an den USA-GP gilt die volle Konzentration der Entwicklung des Autos für 2025.

Hamilton-Abschied naht

Im kommenden Jahr wird Hamilton nicht mehr dabei sein. Er wechselt zu Ferrari, fährt ab der nächsten Saison für die Scuderia. „Wir wollen dieses Jahr so stark wie möglich abschließen, den Schwung für 2025 mitnehmen und natürlich Lewis auf die bestmögliche Weise verabschieden“, so die Ansage von Wolff. Insgesamt stehen noch sechs Rennen an. Den Auftakt macht das Rennen in Austin, Texas.