Formel 1: Mercedes-Teamchef mit düsterer Vorahnung – „Problem, mit dem wir nicht gerechnet hatten“

In Istanbul musste Lewis Hamilton seinen vierten Motor einsetzen und wurde dafür bestraft. Er wurde in der Startaufstellung nach hinten versetzt – ein Schicksal, dass er mit vielen anderen Fahrern der Formel 1 teilt.

Doch für den Serien-Weltmeister der Formel 1 droht es noch schlimmer zu werden. Mercedes-Boss Toto Wolff spricht schon jetzt von einem weiteren Wechsel der Power-Unit.

Formel 1: Muss Hamilton noch einmal den Motor wechseln?

Die Regeln sind klar: Drei Motoren darf ein Fahrer im Laufe der Saison einsetzen. Ein weiterer Wechsel wird mit einer Strafversetzung um zehn Plätze geahndet – beim Tausch der ganzen Powerunit sogar ganz ans Ende des Feldes.

Für Lewis Hamilton lief es in der Türkei nicht wie gewünscht. Foto: dpa

Max Verstappen nahm letzteres in Sotschi in Kauf, zog sich mit einer rasanten Fahrt von Patz 20 auf 2 achtsam aus der Affäre. Lewis Hamilton schaffte es in der Türkei „nur“, aus einem elften Platz einen Rang 5 zu machen.

So führt Verstappen wieder die Fahrerwertung an – und könnte nun von weiterreichenden Problemen bei der Konkurrenz profitieren.

Nicht einmal eine Woche nach der Strafe beim Istanbul-GP spricht Mercedes-Teamchef Toto Wolff bereits vom nächsten Motorenwechsel bei Hamilton.

„Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“

„Im Laufe der Saison hatten wir jetzt das eine oder andere Problem, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Wir sind am Analysieren, was da passiert ist“, gesteht Wolff. „In der Türkei haben wir diesen vierten Verbrennungsmotor gebracht, und es ist möglich, dass der Moment kommt, an dem wir sagen – es ist das Risiko wert, noch einen zusätzlichen frischen Motor zu bringen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“

In der Formel 1 muss sich auch das Team von Max Verstappen etwas einfallen lassen. Foto: imago images/Motorsport Images

Noch eine Platzierungs-Strafe dürfte für Hamilton einen empfindlichen Rückschlag auf der Jagd nach dem achten WM-Titel bedeuten. Doch auch Red Bull steht vor einem Problem – die Geschwindigkeit von Verstappen ließ zuletzt arg zu wünschen übrig. Hier mehr dazu >>

