Formel 1: ER kann über die Vettel-Gerüchte nur lachen – „Ziemlich lustig“

Die Fans in der Formel 1 stellen sich nur eine Frage: Bei welchem Team fährt Sebastian Vettel in der nächsten Saison?

Am heftigsten wird über einen Wechsel zu Mercedes spekuliert. Ein Formel-1-Fahrer kann darüber aber nur lachen.

Formel 1: Vettel zu Mercedes? Das sagt Bottas

Sebastian Vettel verlässt die Scuderia Ferrari am Saisonende. Das ist mittlerweile beschlossene Sache. Carlos Sainz wird den vierfachen Weltmeister bei dem Traditionsrennstall ersetzen.

Doch wohin führt der Weg von Sebastian Vettel nun? Neben einem Sabbatjahr gilt ein Wechsel zu Mercedes als die heißeste Option. Die Silberpfeile haben ihre Fahrer für die nächste Saison bislang noch nicht vorgestellt.

Die aktuellen Fahrer sind der sechsfache Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Die Verträge der Piloten laufen allerdings am Saisonende aus. Es wird darüber spekuliert, dass Sebastian Vettel den Finnen bei Mercedes ersetzt.

„Es ist jedes Jahr das Gleiche“

Über diese Gerüchte kann Valtteri Bottas allerdings nur müde lachen. „Es ist jedes Jahr das Gleiche“, sagte der 30-Jährige bei Sky Sports. Und weiter: „Ich finde es ziemlich lustig, dass Leute meinen Platz einnehmen sollen, obwohl noch kein Saisonrennen gefahren ist. Das bringt mich zum Lachen!“

„Ich habe mein klares Ziel für die Saison vor Augen und das war's“, sagte Bottas. „Die Dinge werden sich dann auf die eine oder andere Weise regeln. Ich habe überhaupt keinen Stress deswegen.“

Hoffnung dürfte Bottas außerdem die Aussage von Teamchef Toto Wolff machen. Über Vettel sagte der: „Er ist ein Außenseiterkandidat für ein Cockpit bei Mercedes, weil wir natürlich in erster Linie auf unseren Kader schauen.“

Erst einmal wird sich die Formel 1 nun aber wohl auf den Saisonstart in Österreich konzentrieren. Am 5. Juli beginnt die Saison mit dem Grand Prix in Spielberg. Nur eine Woche später findet bereits das zweite Rennen in Österreich statt. Aktuell laufen die Vorbereitungen für den Start auf Hochtouren. (fs)