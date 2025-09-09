Begehrter Platz in der Formel 1 vakant – Talente wittern die große Chance

Jetzt hat die Formel 1 endlich Gewissheit! Wenn Cadillac im kommenden Jahr erstmals in der Königsklasse an den Start geht, werden Sergio Perez und Valtteri Bottas in den beiden Autos sitzen. Das machten die Amerikaner am Dienstag (26. August) offiziell (alle Hintergründe zu der Verpflichtung liest du hier).

Damit gibt es das spektakuläre Doppel-Comeback zweier erfahrener Piloten. Gleichzeitig wird aber auch einer der begehrtesten Plätze an der Seitenlinie frei. Denn Bottas muss seine Aufgabe als Ersatzfahrer von Mercedes aufgeben. Für einige aufstrebende Formel-1-Talente könnte das eine große Chance sein.

Formel 1: Kaum Chancen für Rookies

Auch wenn im kommenden Jahr erstmals seit langer Zeit wieder 22 Autos in der Startaufstellung stehen, sind die Chancen, dass die Fans neue Rookies zu Gesicht bekommen, so gering wie nie. Abseits von RB-Youngster Arvid Lindblad darf sich aktuell kaum jemand aus der Formel 2 Hoffnungen auf einen Stammplatz machen. Ein massiver Rückschritt im Vergleich zu dieser Saison, wo es gleich fünf Rookies gibt.

+++ Lies hier mehr: Irres Formel-1-Gerücht! Vierfach-Champion als neuer Verstappen-Kollege? +++

Dennoch will man die eigenen Chancen natürlich maximieren, um Fuß in der Formel 1 zu fassen. Und da wäre ein Ersatzfahrer-Job bei einem der Top-Teams wohl die perfekte Gelegenheit. Insbesondere, da es sich um den Platz bei Mercedes handelt.

Mercedes-Erfahrung als Sprungbrett

Zum einen kann man hier die Arbeitsweise von einem der besten Teams aufsaugen. Speziell für unerfahrene Piloten und Talente sind diese Erfahrungen mit Vorbereitung auf einen richtigen Fahrerplatz enorm hilfreich. Auch steigt die Chance, dass man zumindest mal in einer Trainingssession hinter dem Lenkrad sitzen darf. Immerhin müssen die Teams viermal pro Saison Nachwuchsfahrer in einer Freitagssession ans Steuer lassen.

Weitere spannende Nachrichten:

Was bei Mercedes auch nicht zu unterschätzen ist: Toto Wolff. Der Teamchef ist im Fahrerlager bestens vernetzt – und er kämpft für seine Piloten. Zuletzt machte er öffentlich Werbung für Bottas, der in diesem Jahr sein Ersatzfahrer war. Auch für Mick Schumacher stand er in dessen Mercedes-Zeit öffentlich ein. Überzeugt man Wolff von sich, hat man einen lauten Fürsprecher im Haifischbecken Formel 1!

Formel 1: Wer hat Chancen?

Doch die Frage bleibt: Wer hätte die Chance, auf den frei werdenden Platz bei Mercedes? Einige der Top-F2-Fahrer stehen bei den Jugendakademien anderer Teams unter Vertrag. Einer der Hauptfavoriten dürfte daher sicherlich Frederik Vesti sein. Er wurde in der Formel 2 2023 Gesamtzweiter. In diesem Jahr war er bereits in Bahrain als Mercedes-Nachwuchsfahrer auf der Strecke.