Bahnt sich ein Mercedes-Beben in der Formel 1 an? Experte lässt aufhorchen

Er wurde mit großen Erwartungen bei Mercedes vorgestellt, gilt als Hoffnungsträger für die Zukunft in der Formel 1. Doch Kimi Antonelli konnte den Erwartungen bisher nicht gerecht werden. Hin und wieder zeigt der junge Italiener seine Klasse, doch die Fehler häufen sich in letzter Zeit.

Kein Wunder also, dass die Gerüchteküche schon langsam anfängt zu brodeln. Formel-1-Experte Ralf Schumacher sieht dringenden Handlungsbedarf und vermutet sogar, dass es bei Mercedes zu einem Beben kommen könnte, falls sich Antonelli nicht stabilisiert.

Formel 1: Antonelli plötzlich in der Kritik

Schumacher kritisiert Antonellis Vorbereitung und Darstellung durch Mercedes. Der 19-Jährige ersetzte Lewis Hamilton, was enorme Erwartungen erzeugte. „Die Erwartungshaltung war einfach viel zu groß“, betont Schumacher gegenüber „Formel1.de“. Antonelli brauche Zeit, aber die Formel 1 verlange schnelle Fortschritte. Erste Mutproben führten bei ihm jedoch zu weiteren Fehlern.

Der Bruder der Rennlegende Michael Schumacher sieht eine vorzeitige Trennung von Antonelli als möglich. Eventuell könne der Youngster bei kleineren Teams wie Alpine zur Ruhe kommen. Schumacher nennt Alex Albon als Beispiel für einen erfolgreichen Neuanfang in der Motorsport-Königsklasse. Er glaubt, dass Mercedes Antonelli „zu viel zugemutet“ habe, betont aber, dass er kein Max Verstappen sei.

Sainz zu Mercedes?

Antonelli muss in den kommenden Formel-1-Rennen Stabilität zeigen. Diese werden durch unbekannte Strecken allerdings eine große Herausforderung. Schumacher fordert: „Gerade da muss er jetzt den Unterschied machen, meinetwegen muss er im Simulator schlafen.“ Antonellis Vertrag bei Mercedes läuft nur bis Saisonende, eine Verlängerung bleibt ungewiss.

Sollte Mercedes dennoch an einen Fahrertausch denken, steht Carlos Sainz laut Schumacher auf der Liste. Der Spanier musste seinen Ferrari-Platz für Hamilton räumen und fährt aktuell für Williams. Schumacher meint: „Das wäre sicherlich derjenige, der mir als Erster einfallen würde.“ Die Blicke werden jetzt in nächster Zeit nicht nur auf Antonelli, sondern auch auf Mercedes-Chef Toto Wolff gerichtet sein. Wie wird er sich entscheiden?