Formel 1: McLaren-Boss Brown wird nach USA-GP deutlich – Worte sprechen Bände

Vor dem Saisonbeginn in der Formel 1 dachte jeder, dass McLaren dominieren und beide Titel sicher holen würde. Kurz vor dem Ende muss das Top-Team plötzlich zittern. Denn Max Verstappen hat den Rückstand auf Oscar Piastri und Lando Norris mächtig verkürzt.

Beim USA-GP gewann der Niederländer den Sprint und auch das Hauptrennen. Bei McLaren ist die Sorge vor einem Fiasko groß. Enttäuscht reist man aus Austin ab. Die Worte von CEO Zak Brown sprechen Bände.

Formel 1: McLaren enttäuscht beim USA-GP

Über das gesamte Wochenende hat Max Verstappen gezeigt, dass er aktuell der beste Formel-1-Fahrer ist. Der Red-Bull-Star sicherte sich in beiden Qualifyings die Pole und gewann beide Rennen. McLaren schaute nur neidisch zu. Beim Sprint wurde es sogar richtig bitter: In der ersten Kurve schieden Piastri und Norris nach einer Kollision mit Nico Hülkenberg aus.

„Gut, dass das Wochenende vorbei ist“, resümierte Zak Brown am „Sky“-Mikrofon. Zwar holte Norris im Rennen mit Platz zwei wichtige Punkte, doch Piastri enttäuschte mit Rang fünf. „Oscar hat das ganze Wochenende gekämpft, es war kein tolles Wochenende für ihn.“

Den Konstrukteurstitel holte sich McLaren bereits beim Singapur-GP. Jetzt fehlt nur noch der Fahrertitel, um den sich Piastri und Norris duellieren. Aber durch den Sieg in Austin ist Verstappen wieder näher gekommen.

Schafft Verstappen die Sensation?

Vor der Sommerpause sah es noch nach einem Zweikampf zwischen den beiden McLaren-Stars aus, doch der vierfache Formel-1-Weltmeister ist wieder im Rennen. Der Rückstand auf Piastri beträgt nur noch 40 Punkte, auf Norris sind es sogar nur 26.

„Die haben einfach ein tolles Team“, sagt Brown über Red Bull, das aktuell sehr stark in Form ist. „2024 haben wir eine schnelle Wende hingelegt und sind schnell konkurrenzfähig geworden. Dieser Sport ist einfach super konkurrenzfähig und man sieht, dass Teams sich nie zurücklehnen. Sie haben sich toll entwickelt, Max ist ein klasse Fahrer. Jetzt müssen wir deren Momentum irgendwie unterbrechen. Es wird definitiv eng und die WM ist noch nicht vorbei.“

Fünf Rennen sind es in der Formel 1 in diesem Jahr noch. Zudem gibt es noch zwei Sprint-Rennen in Brasilien und Katar. Es sind also noch sehr viele Punkte zu holen. Schafft Max Verstappen tatsächlich die Sensation und ärgert McLaren?