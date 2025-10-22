McLaren-Panik vor Verstappen – doch das Formel-1-Team bleibt stur

Noch vor wenigen Monaten sah in der Formel 1 vieles danach aus, als würden die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris die WM unter sich ausmachen. Das hat sich inzwischen geändert.

Denn Max Verstappen ist nach einem Horror-Start in die Formel-1-Saison inzwischen wieder der schnellste Mann im Grid. Sein Red Bull scheint zu alter Stärke zurückgefunden zu haben. Fünf Rennen vor Schluss hat Verstappen nur noch 40 Punkte Rückstand auf den WM-Ersten Piastri. Doch bei McLaren scheint man den Ernst der Lage nicht zu erkennen.

Formel 1: Keine Teamorder bei McLaren

An den Hierarchien innerhalb des McLaren scheiden sich in diesem Jahr immer wieder die Geister. Bislang hat Teamchef Andrea Stella eine Teamorder stets abgeblockt, stattdessen sollen Norris und Piastri den WM-Titel unter sich ausmachen – und das ohne jegliche Anweisungen von der Box. Es gibt also keine echte Nummer eins bei McLaren. Das soll auch im Saisonendspurt so bleiben, wie Stella nach dem Austin-GP bestätigt.

Eine Ausnahme würde McLarens Teamchef allerdings machen: „Wenn es darum geht, einen Fahrer anzuweisen, dann nur, wenn es mathematisch begründet ist.“ Doch ist das angesichts des immer näher kommenden Verstappen nicht eigentlich schon längst der Fall?

Norris auf Platz zwei, Piastri im Formtief

Das Problem, auf das McLaren im Falle einer Teamorder zusteuern würde: Der derzeit WM-Führende Oscar Piastri steckt in einem absoluten Formtief. Ihn in den kommenden Wochen zu bevorzugen, dürfte schwierig werden. Denn der aktuell auf Platz zwei liegende Lando Norris ist auf der Strecke schlichtweg schneller.

Den Briten wiederum den Vorzug zu geben, erscheint allerdings ebenso schwierig. Denn damit würde man dem lauernden Verstappen nur einen Gefallen tun. Ein echtes Dilemma für McLaren. Der britische Traditionsrennstall muss zusehen, beim nächsten Rennen in Mexiko wieder in die Spur zu finden.