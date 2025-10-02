Nach dickem Rückschlag für McLaren! Kommt es jetzt zum großen Formel-1-Hammer?

McLaren ist in der Formel 1 derzeit das Maß aller Dinge. Der Rennstall um die beiden Star-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri ist der Konkurrenz bereits früh in der Saison enteilt.

So hatte das britische Werksteam bereits beim vergangenen Rennwochenende in Aserbaidschan die Chance, den WM-Titel in der Konstrukteurswertung perfekt zu machen. Doch McLaren erlebte einen Grand Prix zum Vergessen, holte gerade einmal sechs Punkte. Klappt es für das Formel-1-Team nun im zweiten Anlauf?

Formel 1: WM-Titel für McLaren so gut wie sicher

Es müsste beim kommenden Rennen in Singapur schon sehr viel zusammenkommen, damit McLaren nicht seinen zweiten WM-Titel in der Teamwertung holt. Denn die Ausgangslage ist klar: Mit 290 Punkten ist der Vorsprung McLarens auf das zweitplatzierte Mercedes-Team gigantisch. Damit die Silberpfeile in der Theorie doch noch eine Chance auf den Titel haben, müssen sie in Singapur 31 Punkte für ihr Konto sammeln.

Damit müsste allerdings auch einhergehen, dass McLaren gleichzeitig keinen Zähler holt. Verläuft beim 18. Rennwochenende der aktuellen Formel-1-Saison also alles normal, wird das Team um CEO Zak Brown seinen zweiten Konstrukteurstitel in Folge feiern dürfen.

Enger Kampf um Platz zwei

Hinter den McLaren ist das Rennen um Platz zwei in der Team-Wertung allerdings äußerst umkämpft. Derzeit liegt Mercedes mit 290 WM-Punkten auf Rang zwei, doch dahinter lauern Ferrari auf Platz drei mit vier Zählern Rückstand und Red Bull auf Platz vier mit 18 Punkten Rückstand auf Mercedes.

Es bahnt sich also eine spannende Schlussphase in der laufenden Formel-1-Saison an. Deren Ausgang ist, zumindest im Kampf um Platz zwei in der Team-Wertung, noch völlig offen.