McLaren-Knall in der Formel 1? Wilde Spekulation um Oscar Piastri

Er galt lange als sicherer Formel-1-Weltmeister, hatte schon fast eine Hand an der Trophäe, doch enttäuschte in den vergangenen Rennen dermaßen, dass sein Teamkollege Lando Norris vorbeizog. Für Oscar Piastri könnte die Saison mehr als nur bitter enden.

Neben einigen Fehlern und Unfällen gab es auch interne Probleme, die womöglich dazu führen könnten, dass Piastri irgendwann das Formel-1-Team verlassen könnte. Das vermutet jedenfalls ein Insider.

Formel 1: Droht ein Piastri-Knall bei McLaren?

Piastri dominierte in der Formel 1 zu Saisonbeginn fast nach Belieben. Die WM-Führung gehörte ihm, die Formkurve zeigte klar nach oben, und McLaren belohnte die starke Entwicklung mit einem neuen Vertrag bis Ende 2028. Doch seit dem Singapur-Wochenende rutscht die Erfolgswelle abrupt ab. Fehler, Crashs und interne Rückschläge setzen ihm zu.

Auch interessant: Formel 1: Fahrer-Entscheidung für 2026 gefallen! Rennstall macht es offiziell

Sein Teamkollege Lando Norris profitierte davon und übernahm die Führung. Piastri dagegen hadert mit sich. Seit Monza stand er nicht mehr auf dem Podium. Innerhalb des Teams spürt man den Stimmungswechsel deutlich. Piastri wirkt nachdenklich, manchmal sogar blockiert, wie Insider berichten.

„Wird er McLaren verlassen“

Günther Steiner sieht darin ein gefährliches Muster, das in der Formel 1 oft zum Teamwechsel führt. Seiner Meinung nach bleibt Piastri nur bei McLaren, wenn er tatsächlich Champion wird. „Wenn Oscar den Titel heuer nicht holt, wird er McLaren verlassen. Ich glaube, andere Teams würden ihn mit Handkuss nehmen“, sagt er im Podcast „Red Flags“.

Der Südtiroler nennt sogar weitere Gründe. „Er ist ein fabelhafter Pilot, und Veränderung kann einem Fahrer manchmal gut tun. Er ist auch jung genug, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden.“

Mehr Nachrichten für dich:

Steiner legt sogar noch einen drauf und prophezeit ein Horror-Szenario: Piastri könnte den 2. Platz an Verstappen verlieren: „Schaut euch doch mal an, was zuletzt passiert ist. Wenn es wirklich so sein sollte, dass Oscar mental angeschlagen ist, dann zieht Max vorbei, keine Frage.“ Aus dieser Einschätzung leitet Steiner seinen Rat ab: „Er sollte weg von McLaren, und ich glaube auch, dass er das tun wird.“