Formel 1: Dicke Luft bei McLaren? Jetzt packt Piastri aus

Was für eine Wende an der Spitze der Formel 1! Nachdem lange alles danach aussah, als würde sich Oscar Piastri in diesem Jahr zum Weltmeister krönen, hat drei Rennen vor Saisonende plötzlich Lando Norris die Nase vorne.

Die beiden McLaren-Teamkollegen trennen jedoch gerade einmal 24 Punkte. Es bahnt sich also ein echter Nervenkrimi in der Formel 1 an. Sorgt das für dicke Luft beim britischen Traditionsrennstall? Jetzt packt Piastri aus.

Formel 1: Gute Stimmung zwischen Piastri und Norris

McLarens Strategie, die WM unter den Fahrern ausmachen zu lassen, sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Gelächter. Bislang geht der Schachzug jedoch auf – auch, weil Piastri und Norris weiter gut miteinander auskommen: „Es ist genau gleich oder ehrlich gesagt wahrscheinlich besser als es gewesen ist“, verrät Piastri im Podcast „Beyond The Grid“.

Der Australier führt aus: „Es ist besser, weil wir uns einfach besser kennen. Wir sind jetzt im dritten Jahr zusammen als Teamkollegen und wir lernen uns langsam immer besser kennen. Wir sind beide die Art Menschen, die glauben, dass das, was auf der Strecke passiert, auch auf der Strecke bleibt.“ Worte, die McLaren-Teamchef Andrea Stella sicher gerne hören dürfte – und ihn in seiner WM-Strategie bestätigen dürfte.

Piastri im Formtief

Wohlmöglich werden sich die beiden Piloten allerdings ohnehin nicht mehr allzu häufig auf der Strecke begegnen. Denn Piastri hat derzeit mit einem heftigem Formtief zu kämpfen. Aus den letzten fünf Rennen holte er nicht einen einzigen Podestplatz. Wohl zu wenig, um sich in diesem Jahr zum Weltmeister zu krönen.

Denn parallel dazu liefert Teamkollege Norris richtig ab. Setzt sich dieser Trend auch in Las Vegas und Katar fort, könnte der Brite bereits vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi seinen ersten WM-Titel feiern.