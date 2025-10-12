Formel 1: Piastri-Beben bei McLaren? Es bahnt sich ein Mega-Knall an

Was darf zum Ende einer Formel-1-Saison bei einem heißen WM-Kampf nicht fehlen? Richtig: noch mehr Drama. Bei McLaren geht es nämlich aktuell drunter und drüber. Im Mittelpunkt stehen die beiden Star-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris, die sich um die Krone in der Königsklasse duellieren.

Nun gibt es auch noch wilde Wechselgerüchte beim Formel-1-Team, die natürlich für Unruhe sorgen. Das kann McLaren gar nicht gebrauchen. Es geht dieses Mal um Piastri, der von seinem Rennstall derzeit wohl die Nase vollhaben dürfte. Kommt es tatsächlich zum Hammer-Abschied?

Formel 1: Piastri mit McLaren wohl unzufrieden

Wie „F1-Insider“ berichtet, soll Piastri mit McLaren unzufrieden sein. Der Grund: Der Youngster fühlt sich in seinem Team im Vergleich zu Norris benachteiligt. Auch sein Manager Mark Webber, der jahrelang selbst in der Formel 1 gefahren ist, sei ebenfalls nicht begeistert darüber.

Auch interessant: Bei Red Bull ist es aus und vorbei! Unschönes Kapitel in der Formel 1 hat endgültig ein Ende

Deshalb sollen sich beide aktuell Gedanken darüber machen, dass der Australier ab 2027 den Rennstall wechseln soll. Die wohl heißeste Option: Ferrari. Der 24-Jährige könnte dann Rekordweltmeister Lewis Hamilton ersetzen, der in jenem Jahr seine Karriere beenden könnte. So wird aktuell jedenfalls über den Briten spekuliert.

Es ist aber auch gut möglich, dass Charles Leclerc die Scuderia verlässt. In dem Bericht heißt es, dass es auch um den Monegassen aktuell einige Spekulationen über seine Zukunft gibt. McLaren, Mercedes, Aston Martin und Red Bull werden hier mit Leclerc in Verbindung gebracht.

Dreht sich das Fahrerkarussell?

Dann könnte es auch zu einem spektakulären Fahrertausch in der Formel 1 kommen: Piastri zu Ferrari, Leclerc zu McLaren? Das ist laut „F1-Insider“ durchaus denkbar, heißt es in dem Bericht. Noch sei allerdings nichts konkreter. Sicher ist allerdings, dass Piastri nicht weiter mit den Verantwortlichen der Papaya zufrieden sein wird, wenn diese Norris weiter bevorzugen werden.

Mehr Nachrichten für dich:

So kurz vor dem Saisonende mit dem Blick auf die WM-Krone sind diese vielen Spekulationen und Aufregungen gar nicht gut für McLaren. Zudem droht auch noch Ärger mit einem anderen Piloten, der dem Rennstall heftige Vorwürfe macht. Im Fokus dabei: Zak Brown (Hier mehr dazu).