Formel 1: Alle haben es schon bemerkt! Jetzt spricht ein Ex-Fahrer die bittere McLaren-Wahrheit aus

Mittlerweile dürfte es auch der Letzte in der Formel 1 gesehen haben, dass McLaren Lando Norris im WM-Kampf wohl mehr unterstützt als den eigenen Teamkollegen und derzeit Führenden Oscar Piastri. Auch wenn der Rennstall es selbst nicht zugeben will, so ist es schon deutlich zu sehen.

Das stößt bei vielen Experten und Fans wütend auf. Auch eine Formel-1-Legende sieht die Situation kritisch: Mario Andretti. Eigentlich war ihm und vielen anderen McLaren in der Königsklasse immer als faires Team bekannt. Bei der Norris-Piastri-Thematik hat sich das geändert.

Formel 1: McLaren bevorzugt Norris

Die „Papaya-Regeln“ hat McLaren schon lange eingeführt. Es soll kein Fahrer bevorzugt werden. Doch das sieht in dieser Saison seit einigen Rennen ganz anders aus. Das gefällt den Fans natürlich ganz und gar nicht. Sie wollen einen fairen WM-Kampf in der Formel 1.

Nach vielen Experten hat sich jetzt auch Legende Mario Andretti zu Wort gemeldet. Er findet, dass Piastri die nötige Lobby bei McLaren fehle. „Ich mag Piastri für seine Entschlossenheit, aber es scheint mir, dass McLaren aus irgendeinem Grund – ich weiß nicht, warum – Norris bevorzugt“, sagte der Weltmeister von 1978 der „Gazzetta dello Sport“.

Beim Singapur-GP hatte sich der WM-Kampf der beiden McLaren-Piloten zugespitzt: Nach dem Start drängte Norris mit einem kompromisslosen Manöver an seinem Teamkollegen vorbei und traf leicht dessen Auto. Piastri war wütend, forderte einen Platztausch. Den gab es aber nicht.

Papaya-Regeln adé?

Wenige Wochen zuvor gab es auch beim Formel-1-Rennen in Monza Ärger: Piastri musste Norris den Platz wieder hergeben, weil die Crew den Norris-Boxenstopp verpatzt hatte. Schon damals gab es viel Kritik für McLaren.

Und wie wird das Team nun die restlichen Rennen angehen? Zak Brown erklärte, dass keiner der beiden Piloten bevorzugt werde und die Duelle fair ablaufen sollen. „Unsere Strategie ändert sich nicht. Wir gehen die verbleibenden Rennen genauso an wie alle zuvor.“ Es bleibt also alles so, wie es ist – jedenfalls laut den Aussagen des McLaren-CEO’s. In der Königsklasse weiß jeder, dass Norris vom Rennstall bevorzugt wird.

Das könnte die Stimmung immer weiter anspannen. Derzeit führt Piastri mit 22 Zählern vor Norris. Wer sich über dieses Chaos bei McLaren freut? Max Verstappen. Der Rückstand auf Piastri beträgt 41 Punkte, auf Norris sind es nur noch 36.