Heftiger Rückschlag! McLaren-Star erlebt Formel-1-Horror

In diesem Formel-1-Jahr ist McLaren das Maß aller Dinge. Vor allem Oscar Piastri zeigte bislang stets starke Leistungen, führt die WM-Wertung auch souverän vor seinem Teamkollegen Lando Norris an.

Alles sah gut aus – bis zum Aserbaidschan-GP! Piastri erlebte ein Horror-Wochenende beim Stadtrennen der Formel 1 voller Crashes und Probleme. Der Vorsprung auf Norris ist damit geschrumpft.

Formel 1: Baku-Horror für Piastri

Es fing an mit Motorenproblemen für Oscar Piastri, dann kam ein schwaches Qualifying dazu. Der Formel-1-Star crashte in der letzten Session, wurde am Ende dann sogar nur Neunter. Immerhin hatte auch Teamkollege Lando Norris keine gute Quali, landete auch nur auf einem enttäuschenden siebten Platz.

Als wäre das schon nicht schon bitter genug für McLaren, wurde es am Renntag noch schlimmer. Nach weniger als einer Minute Rennzeit verbremste sich WM-Leader Piastri in Kurve sechs der ersten Runde und krachte frontal in die Mauer. Das Rennen war also früh für ihn beendet. Das willst du als Pilot und Weltmeister-Anwärter überhaupt nicht gerne haben.

Doch ausgerechnet wenige Rennen vor dem Ende zeigt er jetzt Nerven. Teamkollege Norris konnte das aber nicht ganz ausnutzen, da er das Rennen nur auf einen enttäuschenden siebten Platz beendete. Den Rückstand konnte aber auf nun 25 Punkte im WM-Kampf verkürzen.

Spannender WM-Kampf steht bevor

Wichtig für Piastri: Der Formel-1-Pilot blieb bei seinem Einschlag unverletzt, funkte sofort an die Box, dass er okay sei. Anschließend stieg er aus dem Auto und ging enttäuscht in die Garage.

Sieben Rennen vor dem Ende wird im Weltmeisterschaftskampf zwischen Norris und Piastri also wieder richtig spannend. Auch der nächste Grand Prix in Singapur ist ein Stadtkurs, was viele Fahrer vor Herausforderungen stellen dürfte.

Außerdem bitter: In Baku hatte McLaren gehofft, sich den Konstrukteurstitel schnappen zu können. Doch mit dem Piastri-Aus muss sich die WM-Feier verschieben. Dann könnte es in Singapur passieren.