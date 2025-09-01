Formel-1-Schock als Auslöser! Ist die WM jetzt endgültig gelaufen?

Der Grand Prix der Niederlande war ein Rennen voller Ereignisse. Das Doppel-Aus der Ferraris und das überraschende Podium von Isack Hadjar waren nur zwei der unerwarteten Wendungen.

Über allem stand jedoch ein absoluter Formel-1-Schock, der die gesamte WM entscheiden könnte: Lando Norris musste kurz vor Rennende in der 65. Runde sein Auto abstellen und das Rennen abbrechen. Ist die WM jetzt entschieden?

Formel 1: Schock für Norris

Lando Norris fuhr bereits ein starkes Qualifying und landete denkbar knapp – nur 0,012 Sekunden – hinter seinem Teamkollegen Oscar Piastri, der das Rennen dann letztendlich anführte. Den Start des GP der Niederlande verpatzte Norris jedoch selbst und wurde von Max Verstappen überholt. Doch der Brite kämpfte sich zurück und holte sich Platz zwei wieder. Daraufhin fuhr er eine schnelle Pace und rückte Piastri immer näher. Doch dann der Schock.

„Ich habe Rauch im Cockpit, das riecht nicht gut“, funkte er seinem Team. Daraufhin waren sowohl der Rauch als auch das Feuer für alle sichtbar. Norris blieb keine Wahl: Er musste sein Auto abstellen und vorzeitig aussteigen.

WM jetzt gelaufen?

Selbst ein zweiter Platz hätte die Spannung in der WM noch erhalten. Der Abstand zwischen den McLaren-Fahrern hätte nur sieben Punkte betragen. Doch durch das plötzliche Aus von Norris vergrößert sich der Vorsprung von Piastri auf 34 Punkte. Bei noch neun ausstehenden Rennen müsste Norris im Schnitt vier Punkte pro Rennen aufholen – eine große Herausforderung.

Nach dem Rennen zeigte Norris sich jedoch kämpferisch: „Es ist hart, so viele Punkte so schnell zu verlieren. Aber vielleicht ist es auch ein Wendepunkt. Der Abstand ist jetzt so groß, dass ich einfach frei auffahren kann. Ich werde versuchen, jedes Rennen zu gewinnen. Das ist schwer, aber ich werde alles geben.“ Klar ist: Das plötzliche Aus von Norris hat deutliche Auswirkungen auf die Spannung in der WM. Nun liegt alles in den Händen von Piastri.