Formel 1: Fiasko bahnt sich an – verschwinden SIE in der Versenkung?

Wer hätte diesen Absturz kommen sehen? Während an der Spitze der Formel 1 alles wie immer zu geht, ist dahinter einiges durcheinander geraten. Aston Martin fährt aufs Podium, Mercedes hadert noch mehr als sonst schon und Alpine und McLaren erleben enttäuschende Wochenenden.

Besonders bei den orangenen Flitzern sieht es richtig düster aus. Die einst stärkste Kraft hinter den drei Top-Teams Red Bull, Ferrari und Mercedes ist nur noch ein Schatten seiner selbst – und droht im Keller zu verschwinden.

Formel 1: Horror-Sonntag für McLaren

Die harten Fakten sorgen für große Sorgenfalten. McLaren ging mit erneuertem Gesicht ins neue Jahr. Teamchef Andreas Seidl zog es zu Sauber/Alfa Romeo. Dafür wurde Andrea Stella neu installiert. Zudem trennte man sich von Daniel Ricciardo und holte unter viel Getöse Top-Talent Oscar Piastri ins Team.

Eben jener sah bei seinem ersten Rennauftritt allerdings nicht mal die Zielflagge. Ein Motorschaden beendet ein enttäuschendes Wochenende frühzeitig. Noch schlimmer lief es wohl für seinen Teamkollegen. Norris hatte Probleme mit einem Druckleck in Motor. Knapp alle zehn Runden musste er an die Box um das System neu aufzuladen. Die Bilanz: sechs Boxenstopps in einem Rennen – trauriger Formel-1-Rekord.

Der neue Standard?

Damit stehen zum Auftakt Null Punkte. Eine enttäuschende Ausbeute, wollte man Alpine den Posten als viertstärkste Kraft der Formel 1 doch eigentlich wieder abjagen. Allerdings zeigten sich schon bei den Testfahrten, dass sich das Auto wohl nicht in die Richtung entwickelt, die man vorher angepeilt hatte.

Zudem geht man mit Rookie Piastri ein Risiko ein, schließlich ist der Australier seit seinem Gewinn in der Formel 2 2021 kein einziges Rennen mehr gefahren und muss erst wieder reinkommen. Auch das könnte McLaren wichtige Punkte kosten.

Formel 1: McLaren zieht Bilanz

So desaströs wie sich das erste Ergebnis liest, sieht man es beim Team aus Woking bisher allerdings nicht. Norris, der in der Qualifikation immerhin Elfter wurde, beschreibt, dass man eine gute Geschwindigkeit im Rennen gehabt habe. „Ohne die Probleme hätten wir mindestens einen Punkt holen können“, lautete sein Resümee.

Dennoch sollte es in Sachen Konstrukteurswertung schnell aufwärts gehen. Denn allen voran Aston Martin schickt sich an durchzustarten. Dann ginge es für McLaren in der Formel 1 plötzlich nur noch um die Plätze fünf oder sechs – wenn überhaupt.

