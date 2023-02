Formel 1: McLaren präsentiert neues Auto – katapultiert DAS den Rennstall in diesem Jahr an die Spitze?

Die ersten Teams in der Formel 1 haben ihre neuen Autos schon präsentiert, am Montagnachmittag (13. Februar) enthüllte nun McLaren seinen neuen Renner für die Saison 2023. Das neue Bolide soll den Traditionsrennstall wieder auf Platz vier bringen.

Gravierende Unterschiede zum Vorjahresauto waren auf Anhieb kaum zu erkennen. Größere Hoffnung legt McLaren ohnehin in eine Großinvestition, die sich ab diesem Jahr auszahlen soll. Damit will McLaren mittelfristig wieder im Titelkampf angreifen.

Formel 1: McLaren stellt neues Auto vor – doch der große Schritt soll noch folgen

Im klassischen Papayaorange erstrahlte der MCL60 bei der Präsentation am Montagnachmittag. Ein bisschen weniger Farbe, ein bisschen mehr Carbon und Seitenkästen, die sich dem Siegerauto von Red Bull langsam, aber sicher annähern – das war es dann auch schon.

„Ich denke, wir haben die Schwachstellen des letztjährigen Autos erkannt und hart daran gearbeitet, sie mit dem diesjährigen Auto zu beheben“, sagt McLaren-Boss Zak Brown. „Ich denke, wir haben das Meiste richtig gemacht, aber wir wissen, dass es immer noch ein paar Bereiche gibt, in denen wir nicht da sind, wo wir sein wollen.“

„Im Laufe der Saison wollen wir uns als Teil der Top 4 etablieren“, lautet die Zielvorgabe vom neuen Teamchef Andrea Stella. „Wir sind realistisch, was die kurzfristige Zukunft betrifft. Wir haben schon gute Entwicklungen in der Pipeline, die sehr bald in der Saison zur Strecke kommen werden. Das sollte es uns ermöglichen, einen angemessenen Schritt nach vorne zu machen.“

Deutlich größere Hoffnung setzt McLaren in den Windkanal, der schon mal in Betrieb gehen soll. „Wir sind nicht naiv. Wir wissen, dass praktisch alles bei der Entwicklung gleichbleiben wird. Ich möchte an die Wichtigkeit des neuen Windkanals erinnern. Das sollte aus vielen Gründen ein Schritt nach vorne werden“, betont Stella.

Formel 1: McLaren hofft auf „zusätzlichen Schub“

„Das sind große Investitionen, die sich ab Jahreshälfte auszahlen werden“, ist sich der Nachfolger von Andreas Seidl sicher. „Das sollte auch ein zusätzlicher Schub für das Rennen in den Top 4 sein. Hoffentlich kommt dann mittelfristig noch mehr.“

Im vergangenen Jahr verlor McLaren gegen Alpine das Rennen um den Platz hinter dem Spitzen-Trio. 2023 will der Traditionsrennstall den Rang zurückerobern. Mittelfristig sollen dann auch die Top-Teams angegriffen werden.