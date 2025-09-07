Formel-1-Fans machen große Augen – bahnt sich der nächste McLaren-Hammer an?

McLaren, McLaren und nochmal McLaren – das ist die Antwort, welches Team 2025 die Formel 1 dominiert. Längst ist es ein Zweikampf zwischen Oscar Piastri und Lando Norris geworden. Der Erfolg auf der Strecke spiegelt sich nun auch im Wert des Rennstalls wider.

Der Wert von McLaren ist laut „Sky News“ auf über drei Milliarden Euro gestiegen. Das Interesse an Anteilen des Formel-1-Teams bleibt groß. Die Hauptanteilseigner der McLaren Group, Mumtalakat aus Bahrain und CYVN Holdings, möchten die restlichen 30 Prozent von McLaren Racing erwerben.

Interesse an McLaren und der Formel 1 wächst

Ein erfolgreicher Kauf würde den beiden Unternehmen die volle Kontrolle über den Rennsport-Bereich geben. Derzeit gehören die restlichen 30 Prozent noch MSP Sports Capital, Ares Investment Management, UBS O’Connor und anderen Firmen. MSP investierte 2020 rund 640 Millionen Euro für 15 Prozent der Anteile.

Das Formel-1-Team McLaren dominiert aktuell die Königsklasse und liegt in der Gesamtwertung klar vor Ferrari. Das Team gewann 2024 erstmals seit 1998 den Konstrukteurstitel. Nun kämpfen die Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri um den Fahrertitel und damit um eine doppelte Meisterschaft.

Papaya warnt vor Qualität der Konkurrenz

McLaren-Geschäftsführer Zak Brown lobte das Team: „Wenn ich mir das Team anschaue, sehe ich eine Menge Energie, einen scharfen Fokus und eine unglaubliche Bereitschaft, alles zu tun, um zu siegen.“ Er betonte, der Schlüssel liege in ständiger Verbesserung und nie nachzulassen.

„Wenn wir uns den Wettbewerb anschauen, müssen wir uns immer in Erinnerung rufen, dass selbst der schwächste Rivale richtig gut ist“, erklärte Brown. Besonders wichtig für ihn seien der Sieg in Monaco, ein historisches Rennen, sowie der Sieg in Bahrain, Mumtalakats Heimrennen.

McLaren mit großer Vision

McLaren plant, 2027 in die Langstrecken-Weltmeisterschaft einzusteigen. Brown hob hervor, dass McLaren das Triple-Crown-Event Monaco, Indy 500 und Le Mans bereits gewonnen hat. „Dieses Rennen gehört zur DNA von McLaren“, erklärte er. Der Formel-1-Rennstall zeigt nicht nur historische Stärke, sondern entwickelt sich mit großem Engagement zukunftsorientiert weiter.

