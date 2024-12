Formel 1: Irre Wende? Nach Verstappen-Triumph droht das große Desaster

Jetzt muss nur noch eine Entscheidung fallen. Seit dem Rennen in Las Vegas ist klar: Max Verstappen bleibt der unangefochtene König der Formel 1! Mit seinem vierten Titel steigt er in die Elite des Motorsports auf. Die Konkurrenz um McLaren und Lando Norris kann nur zusehen.

Zweit Rennen verbleiben also noch. In Qatar und Abu Dhabi könnte das Saisonfinale für McLaren dann zu einem richtigen Desaster werden. Dem ambitionierten Rennstall droht in der Formel 1 auf den letzten Metern alles aus den Händen zu gleiten.

Formel 1: McLaren plötzlich unter Druck

Zugegeben, Max Verstappen hatte die Rennserie schon zu Saisonstart dominiert und sich früh einen Vorsprung aufgebaut. Doch McLaren wurde im Verlauf der Saison immer stärker, hatte spätestens ab Sommer das deutlich schnellste Auto. Red Bull dagegen hatte einige Probleme. Und so wuchsen die Hoffnungen insbesondere bei Lando Norris, den Niederländer noch abzufangen.

+++ Auch interessant: Karriere weggeworfen? Nachwuchs-Pilot muss heftigen Rückschlag verkraften +++

Weil der sich aber auch in zehn sieglosen Rennen in Folge einfach nicht schnappen ließ, musste McLaren auf die erste Weltmeisterschaft verzichten. Zumindest bei den Konstrukteuren hatte man in der Formel 1 währenddessen die Oberhand übernommen. Aber auch dieser Titel wackelt plötzlich gewaltig.

Ferrari greift nach der Spitze

Im Schatten von McLaren und Red Bull hat sich Ferrari heimlich, still und leise herangepirscht. Vor den letzten beiden Rennen liegt die Scuderia nur noch 24 Punkte hinter McLaren und damit auf Rang Zwei bei den Konstrukteuren.

Noch mehr Nachrichten bekommst du hier:

Allein in Austin, Mexiko und Las Vegas holten Charles Leclerc und Carlos Sainz ganze 58 Punkte auf. In Qatar und Abu Dhabi ist also mächtig Feuer drin. Denn auch Red Bull ist noch in der Verlosung – auch wenn Verstappen allein es wohl kaum richten kann.

Formel 1: Das Zittern geht los

Während bei Ferrari also die Träume vom ersten Meisterschaftsgewinn seit 2008 reifen, droht McLaren der Total-Kollaps, obwohl man über weite Strecken der Saison das deutlich beste Auto hatte. Eine Niederlage in der Konstrukteurswertung käme einem Nackenschlag gleich.