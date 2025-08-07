Muss McLaren plötzlich zittern? In der Formel 1 bahnt sich ein Hammer an

McLaren-Teamchef Andrea Stella hat überraschend Aussagen getätigt. Laut ihm habe Ferrari den Anschluss an die Formel-1-Spitze geschafft. Nach dem Ungarn-Grand-Prix 2025 äußerte sich Stella überzeugt: „Ferrari wird im weiteren Verlauf der Saison sicher ein Sieganwärter sein.“

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc holte sich in Ungarn die Poleposition, was McLaren vorsichtig macht. Stella erwartet in der zweiten Saisonhälfte der Formel 1 harte Kämpfe gegen Ferrari und Mercedes – sowohl im Qualifying als auch im Rennen.

Ferrari gegen McLaren in der Formel 1

Neben Ferrari betrachtet Stella auch Red Bull als ernste Bedrohung. Zwar spielte Max Verstappen in Ungarn nur eine Nebenrolle, doch McLaren rechnet mit seiner Rückkehr ins Titelrennen. Stella sieht vier Teams als potenzielle Siegeanwärter für den Rest der Saison. Trotz McLarens komfortablem Vorsprung in der Fahrerwertung bleibt der Teamchef vorsichtig: „In der Formel 1 ist nichts selbstverständlich. Das sagen wir uns immer wieder.“

+++ Crash bei Reifentest – Für Formel-1-Piloten kommt es immer schlimmer +++

Ferraris Form kam für Stella nicht überraschend. An Strecken wie Silverstone und Spa-Francorchamps zeigte das Team bereits starke Leistungen, doch am Hungaroring wurde der Ferrari-Speed besonders deutlich. Leclerc holte die Poleposition mit einem Mini-Vorsprung von 0,026 Sekunden und führte im ersten Rennabschnitt souverän.

Formel 1 bleibt unberechenbar

Laut Stella fuhr McLaren im ersten Stint mit maximalem Tempo, doch Leclerc kontrollierte die Führung geschickt. Unerwartet brach der Ferrari-Pilot im zweiten Rennabschnitt jedoch ein. Selbst Leclerc zeigte sich verärgert und beschwerte sich per Funk. Am Ende verpasste er mit Platz vier sogar das Podium. McLaren nutzte die Gelegenheit und erzielte durch Lando Norris und Oscar Piastri einen Doppelsieg.

Hier mehr News für dich:

Ob die Formel 1 wieder durch die Konkurrenz von anderen Autos Spannung auf nehmen kann scheint fraglich. Piastri und Norris scheinen trotz den Aussagen Stellas allen anderen überlegen. Der Kampf um den WM-Titel wird aller Voraussicht nach weiterhin unter den McLarens bleiben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.