McLaren-Aufruhr geht in der Formel 1 weiter! CEO Brown verkündet Entscheidung

Kann das wirklich bis zum Saisonende gut gehen? McLaren hat die Konstrukteurs-WM gewonnen und will auch noch den Fahrer-Weltmeister in der Formel 1 sichern. Da hat das Traditionsteam mit Oscar Piastri an der Spitze und Lando Norris als Verfolger mehr als nur gute Karten.

Doch so oft wie sich die beiden Piloten in den vergangenen Formel-1-Rennen schon nahegekommen sind, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis es endgültig knallt – und das ausgerechnet im Endspurt. Viele Fans fragen sich deshalb: Wird das Team jetzt einen Piloten bevorzugen, um auf Nummer sicher zu gehen? CEO Zak Brown verkündet jetzt eine Entscheidung.

Formel 1: McLaren sorgt weiter für Wirbel

Direkt vor der Formel-1-Saison stellte McLaren klar: Keiner der beiden Fahrer wird bevorzugt, beide sollen gegeneinander fahren. Das sorgte auf der Rennstrecke zuletzt für viele Spekulationen und große Aufregung. Piastri und Norris kollidierten bereits in Kanada, in Singapur gab es den nächsten Beinahe-Crash!

Jetzt stellt sich die Frage: Wird McLaren Piastri oder Norris bevorzugen, um den Titel endgültig zu sichern? Haben die sogenannten „Papaya-Regeln“ endgültig ein Ende? Die beiden Piloten dürfen gegeneinander kämpfen, aber die Duelle müssen sauber bleiben.

CEO Zak Brown spricht diesbezüglich jetzt in einem McLaren-Interview Klartext: „Unsere Strategie ändert sich nicht. Wir gehen die verbleibenden Rennen genauso an wie alle zuvor.“ Es bleibt also alles so, wie es ist.

Papaya-Regeln bleiben

Die Stimmung im McLaren-Team ist dennoch angespannt. Wenn beide Piloten patzen, dann ist der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zur Stelle, der zuletzt den Rückstand reduzieren konnte. Piastri führt die Gesamtwertung mit 336 Punkten vor Norris an, der mit 22 Zählern auf Position zwei steht. Verstappen hat nur noch 41 Punkte Rückstand auf Norris und 36 auf Piastri.

Brown weiß um die Klasse von Verstappen und warnt: „So gern wir das Duell auf unsere beiden Jungs beschränken würden, Max ist noch voll im Spiel. Entscheidend ist, dass wir fokussiert und zugleich demütig bleiben. Wir könnten nicht hungriger sein.“

Es werden jetzt mehr als nur spannende letzte Rennen in der Motorsport-Königsklasse. Kann Verstappen McLaren unter Druck setzen und tatsächlich für die Sensation sorgen? Dabei wird er hoffen, dass es zwischen Piastri und Norris ordentlich knallt.