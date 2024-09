Formel 1: Supertalent drängt sich auf – bekommt McLaren jetzt ein Problem?

Mit Lando Norris und Oscar Piastri hat McLaren in der Formel 1 für viele Experten aktuell das beste Fahrer-Duo. Norris hat den Schritt vom Mega-Talent zum Rennsieger und WM-Favoriten vollzogen und Piastri ist zurzeit wohl das größte Talent in der Startaufstellung.

Über Jahre wäre McLaren damit in der Formel 1 gut aufgestellt, doch schon bald könnte das Team ein Problem bekommen – ein Luxusproblem. In Gabriel Bortoleto reift aktuell das nächste Mega-Juwel in den Diensten von McLaren heran, doch drei Fahrer sind einer zu viel.

Formel 1: Bei McLaren ist die Tür für Talente zu

Mit seiner aktuellen Fahrerpaarung ist McLaren hochzufrieden. Kein Wunder, gewannen beide Piloten in dieser Saison schon Rennen. Zudem sind sie drauf und dran, die Konstrukteurs-Meisterschaft für den Rennstall zu gewinnen.

Schon vor der Saison stattete McLaren seine Fahrer mit langfristigen Verträgen aus. Oscar Piastri ist bis 2026 an den Rennstall gebunden, Lando Norris sogar bis 2027. Damit ist die Türe für andere Fahrer mindestens noch für zwei Jahre geschlossen. McLaren gibt es Planungssicherheit, doch der Weg für neue Talente ist somit erst einmal versperrt.

Das könnte auf kurz oder lang zu einem Problem werden, denn mit Gabriel Bortoleto reift gerade das nächste Mega-Talent heran. Der Brasilianer fuhr in der Formel 2 beim Großen Preis von Italien von Platz 22 auf Platz eins vor – und das ist nicht das erste Ausrufezeichen, das er in den letzten Jahren gesetzt hat.

Bortoleto: Im Eil-Tempo durch die Nachwuchs-Serien

2023 stieg Bortoleto in die Formel 3. Mit zwei Siegen, vier Podestplätzen und 45 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten sicherte er sich gleich in seinem ersten Jahr den Titel. Im Anschluss nahm McLaren ihn in sein Entwicklungsprogramm auf.

In diesem Jahr fährt Bortoleto in der Formel 2 und macht dort weiter, wo er in der F3 aufgehört hat. Drei Rennen vor Saisonschluss ist er Zweiter in der Gesamtwertung, hat nur 10,5 Punkte auf den Führenden Isack Hadjar. Sollte Bortoleto die F2 gewinnen, dürfte er im kommenden Jahr dort nicht mehr an den Start gehen.

Bitterer Abgang zur Konkurrenz?

McLaren steht dann vor der großen Herausforderung, einen Platz für Bortoleto zu finden. Anders als die Konkurrenten Red Bull, Mercedes oder Ferrari hat McLaren als Kundenteam keine Möglichkeit, Talente bei anderen Teams zu parken. Möglich wäre lediglich ein Engagement in der Formel E oder in der IndyCar Serie.

Damit droht McLaren der Verlust eines echten Mega-Juwels. Mit Audi soll auch bereits der erste Rennstall bei Bortoleto angeklopft haben. Es wird extrem schwer für das Papaya-Team, den Brasilianer trotzdem zu halten.