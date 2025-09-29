Formel 1: McLaren-Hammer offiziell! Jetzt ist alles klar

McLaren-Boss Zak Brown hat bestätigt, dass der Anteilsverkauf von McLaren Racing vollständig abgeschlossen ist. Laut „Bloomberg“ beträgt der aktuelle Wert von McLaren Racing beeindruckende 4,1 Milliarden US-Dollar. Der bahrainische Staatsfonds Mumtalakat und CYVN Holdings besitzen nach dem Deal nun 100 Prozent der Rennsparte.

„Wir sind komplett durch“, betonte Brown. Damit ist die Formel 1 laut ihm auf einem absoluten Höhepunkt angelangt. Er lobte besonders die Einführung der Budgetobergrenze, die Stabilität und Chancengleichheit geschaffen hat. Zudem begeistere die riesige Zuschauerzahl sowie das enorme Interesse von Sponsoren und Partnern die gesamte Branche.

Formel 1: Ein boomender Markt

Brown erklärte weiter, dass die Popularität der Formel 1 stark gestiegen sei. „Die Fans kommen zu Zehntausenden und Hunderttausenden“, wodurch die Motorsportwelt floriert wie nie zuvor. Aus seiner Sicht wird der Hype noch lange anhalten. Der McLaren-Chef betonte, dass die Formel 1 ein herausragendes Wachstumspotenzial aufweist.

+++ Brisante Aussagen! Bleibt Verstappen in der Formel 1 für immer bei Red Bull? +++

Zak Brown widersprach Berichten, dass die Bewertungen für Formel-1-Teams ihren Höhepunkt erreicht hätten: „Das glaube ich nicht.“ Er verwies auf Entwicklungen in anderen Sportarten, bei denen die Werte langfristig weiter steigen. Seiner Meinung nach steht die Formel 1 erst am Anfang eines neuen Booms.

Enormes Potenzial in der F1

Auch das Interesse an der Formel 1 übersteigt laut Brown weiterhin alle Erwartungen. So gebe es bereits Nachfrage für mehr als 30 Grands Prix pro Jahr. „Unser Auto trägt die besten Marken der Welt wie Mastercard und Google“, fügte er über den aktuellen Wettbewerb hinzu. Laut Brown ist der sportliche Wettbewerb auf einem neuen Niveau angelangt, was durch starke Teams und spannende Rennen belegt werde. „Letztes Jahr haben vier Teams [Rennen] gewonnen, sieben verschiedene Fahrer haben mehrere Rennen gewonnen“, erklärte er begeistert. Netflix und aktuelle Events hätten zudem für großes Drama neben der Strecke gesorgt.

Hier mehr News für dich:

Die Formel 1 habe sich mit ihrem bisherigen Fortschritt eine neue globale Beliebtheit erarbeitet. „Unser Sport nimmt gerade erst so richtig Fahrt auf“, betonte Brown abschließend. Mit dem gesteigerten Interesse und der großen Nachfrage sieht der McLaren-Boss weiterhin enormes Wachstum potenzial für McLaren und die ganze Formel 1.