Formel 1: Von Sauber zu McLaren – Team macht Wechsel offiziell

Erst vor wenigen Tagen wurde das Aus von Alessandro Alunni Bravi bei Sauber bekannt gegeben, jetzt hat ehemalige Teamvertreter bereits einen neuen Job in der Formel 1 gefunden. Er heuert bei der Konkurrenz an.

Wie der Formel-1-Rennstall McLaren bekannt, wird Alunni Bravi künftig für das Team aus Woking arbeiten. Der Italiener soll bei McLaren die neugeschaffene Rolle des Chief Business Affairs Officer übernehmen und ist für den Nachwuchs zuständig.

Formel 1: Alunni Bravi wechselt zu McLaren

Nach seinem Job bei Sauber wechselt Alunni Bravi damit sofort in die Führungsebene bei McLaren. Er ist dort CEO Zak Brown unterstellt. Zu seinen Aufgaben zählen die Bereiche Recht, Fahrerentwicklung, Verwaltung von Fahrerverträgen und Verwaltung von Rechteinhabern/Verwaltungsorganen.

Darüber hinaus wird Alunni Bravi künftig das Nachwuchsprogramm von McLaren leiten. Die bisherige Leiterin Stephanie Carlin bleibt bei Team, wird aber einem noch nicht genannten Aufgabenbereich in der Formel 1 zugeteilt und berichtet weiter an Teamchef Andrea Stella.

„McLaren ist ein Team, von dem ich schon mein ganzes Leben lang ein großer Fan bin“

McLaren-CEO Brown erklärte: „Ich freue mich sehr, dass Alessandro mit seinem umfangreichen Fachwissen und seiner Erfahrung im Motorsport zu uns kommt. Neben der Leitung unserer Rechtsabteilung und der Fahrerentwicklung wird er uns auch in allen Angelegenheiten des professionellen Fahrergeschäfts, der Rennsport-Governance in unseren verschiedenen Beziehungen zu Rechteinhabern und Dachverbänden sowie bei Bedarf in allen unseren Rennserien wertvolle Unterstützung leisten.“

Alunni Bravi freut sich über seinen neuen Job: „McLaren ist ein Team, von dem ich schon mein ganzes Leben lang ein großer Fan bin, und deshalb löst es bei mir persönlich besondere Emotionen aus, dass ich nun die Möglichkeit habe, mit einer so erstaunlichen Gruppe von Menschen zusammenzuarbeiten.“

McLaren gibt Abschied bekannt

Im Zuge dessen gab McLaren aber auch einen Abschied bekannt. Nach zwei Jahren wird Kommunikationschef Steve Atkins das Team aus „persönlichen Gründen“ wieder verlassen. „Die Rolle war das ganze Jahr über mit zahlreichen internationalen Reisen verbunden, was sowohl bereichernd als auch herausfordernd war. Ich fühle jedoch, dass es für mich der richtige Zeitpunkt ist, mich auf die Prioritäten meiner Familie zu konzentrieren und gleichzeitig eine neue berufliche Herausforderung zu suchen, die mich näher an sie heranführt“, erklärte Atkins.