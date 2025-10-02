McLaren-Paukenschlag in der Formel 1! Rennstall verkündet Fahrer-Abschied

In diesem Jahr ist McLaren in der Formel 1 das Maß aller Dinge, kann sogar beide Weltmeistertitel gewinnen. Denn Oscar Piastri und Lando Norris duellieren sich aktuell dafür, nur einer kann jubeln.

Beim Formel-1-Team gibt es aber auch noch einige andere hoffnungsvolle junge Fahrer, die gerne in der Motorsport-Königsklasse an den Start gehen wollen. Von einem hat sich McLaren jetzt verabschiedet.

Formel 1: McLaren verkündet Fahrer-Abschied

Alex Dunne gilt als großes Talent, das das Ziel hat, in der Formel 1 zu fahren. Am besten für McLaren. Doch der Rennstall hat jetzt am Donnerstag (2. Oktober) verkündet, dass die Zusammenarbeit mit dem irischen Piloten beendet wird.

„Es war uns eine Freude, im letzten Jahr mit Alex zusammenzuarbeiten und zu seiner Entwicklung als Fahrer beizutragen. Wir wünschen Alex alles Gute für seine weitere Karriere“, schreibt das Team in einer kurzen Mitteilung in den sozialen Netzwerken.

Auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen meldet sich auch Dunne zu Wort. „Ab heute hab ich mich entschieden, mich von McLaren zu trennen“, so der Ire. Die Entscheidung kam also von ihm selbst aus. „Ich möchte mich bei jedem Einzelnen bei McLaren bedanken, der mir geholfen hat, mich als Fahrer zu entwickeln und zu verbessern.“

Wo zieht es Dunne jetzt hin?

Für McLaren durfte Dunne in zwei Trainingseinheiten der Formel 1 ein bisschen Erfahrung auf der Strecke sammeln. Aktuell fährt er in der Formel 2 und steht in der Gesamtwertung auf Position fünf.

Die wichtige Frage jetzt, die sich viele Fans stellen: Für welches Team wird Alex Dunne unterschreiben? Zuletzt wurde er mit Alpine in Verbindung gebracht. Dort soll er im kommenden Jahr für dann für Franco Colapinto übernehmen, der in dieser Saison überhaupt nicht überzeugen konnte und das Team dementsprechend verlassen soll.

Dunne schreibt in seinem Beitrag abschließend: „Ich bin sehr gespannt auf das, was kommt.“ Wird es etwa ein Formel-1-Cockpit bei Alpine sein?