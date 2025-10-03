Trennungs-Hammer in der Formel 1 – plötzlich steht ein Red-Bull-Wechsel im Raum

Der aufstrebende Formel-2-Star Alex Dunne hat überraschend das Nachwuchsprogramm des Formel-1-Rennstalls McLaren verlassen. Über die sozialen Medien bestätigte der 19-jährige Ire, dass er sich einvernehmlich von McLaren getrennt hat.

Red Bull Racing zeigt indessen bereits Interesse, den talentierten Nachwuchspiloten unter Vertrag zu nehmen. Schnappt das Top-Team der Formel 1 bei dem Youngster zu? Dr. Helmut Marko heizte die Gerüchte noch einmal kräftig an.

Wechsel zwischen den Formel-1-Teams?

Dunne feierte in dieser Saison bereits zwei Rennsiege in der Formel 2 und liegt auf dem fünften Platz der Fahrerwertung. Seit 2024 war er Teil von McLaren und machte sich mit zwei F1-Trainingssessions in Monza und Österreich einen Namen. Zuvor gewann Dunne 2022 die britische F4-Meisterschaft und war Ersatzfahrer im Formel-E-Team von McLaren.

Trotz seiner bisherigen Erfolge endete die Zusammenarbeit mit McLaren nun vorzeitig. „Ich habe beschlossen, mich vom McLaren Driver Development Programm zu trennen,“ erklärte er. Dankbar blickt Dunne auf seine Zeit bei McLaren zurück: „Meine erste Gelegenheit, ein F1-Auto zu fahren, bekommen zu haben, ist etwas, das mir immer sehr am Herzen liegen wird.”

Hinter den Kulissen wird vermutet, dass Red Bull-Talentscout Marko plant, Dunne an sein Team zu binden. Da der 18-jährige Arvid Lindblad, ein aktuelles Red Bull-Talent, noch wenig Erfahrung im Formelrennsport hat, könnte Dunne diese Lücke füllen. Ein Wechsel zu Red Bull käme strategisch gelegen, um die Rookie-Fahrerquote zu erfüllen.

Marko bestätigt Interesse selbst

Dunne selbst lässt Raum für Spekulationen: „Es bleiben noch zwei wichtige Rennen, auf die ich mich in diesem Jahr konzentrieren werde. Ich bin sehr gespannt auf das, was kommt,“ erklärte der Nachwuchspilot auf Instagram. Mit Red Bull könnte der Ire bald eine große Chance in der Formel 1 erhalten.

Aufseiten von Red Bull könnte man den Wechsel schon in Kürze forcieren. Vor dem Großen Preis von Singapur äußerte sich Marko pikant zu dem Youngster: „Dunne ist ein sehr schneller, aggressiver junger Fahrer und passt demnach zu Red Bull. Wo er jetzt ganz frei ist, ist das natürlich jemand, mit dem wir uns unterhalten.“ Das hört sich nach mehr als nur Interesse an.