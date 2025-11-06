Böser McLaren-Verdacht! Ex-Formel-1-Boss nimmt kein Blatt vor den Mund

Die Formel 1 befindet sich in der heißen Phase der WM-Saison 2025 – und Oscar Piastri, lange Spitzenreiter, droht abzurutschen. Wird die WM plötzlich nur noch ein Zweikampf zwischen Norris und Verstappen?



Grund dafür sei nicht nur die starke Konkurrenz, sondern laut Bernie Ecclestone auch eine klare Bevorzugung seines Teamkollegen Lando Norris durch McLaren. Der langjährige Boss der Formel 1 findet dazu deutliche Worte.

Formel 1: Piastri im Schatten von Norris

Nach Ansicht von Ecclestone stehen die Zeichen bei McLaren klar auf Norris. „Ja, das sieht so aus. McLaren bevorzugt Norris in der zweiten Saisonhälfte“, sagte der 95-Jährige exklusiv bei „RTL/ntv“ und „sport.de“. Anfang der Saison sei Piastri jedoch „klar schneller“ gewesen, doch zuletzt habe man ihn „mit unterschiedlichen Mitteln öfter eingebremst“. Details nannte Ecclestone dabei nicht.

Für den Ex-Formel-1-Zampano steht fest: Der britische Fahrer Norris ist für McLaren die lukrativere Wahl. „Er hat mehr Star- und Vermarktungsqualitäten, mehr Kamerapräsenz und Öffentlichkeit. Deswegen ist das für McLaren wahrscheinlich besser“, so Ecclestone weiter. Der Australier leide unter diesem Ungleichgewicht: „Man merkt Piastri an, dass ihn das aufregt, ermüdet und ihn diese Diskussionen nerven.“

Wird Verstappen alle überraschen?

Im Rennen um die Weltmeisterschaft sieht der Engländer am Ende aber ohnehin Titelverteidiger Max Verstappen vorne. „Ich glaube, Max wird gewinnen und es wieder schaffen. Er hat das Spezielle, das Außergewöhnliche“, betonte Ecclestone. Mit Blick auf den nächsten Grand Prix in Brasilien fügte er hinzu: „Das Wetter ist wechselhaft, auch mit Regen. Verstappen wird das dort gut machen.“

Der Niederländer liegt aktuell 36 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Norris, der sich die Führung zuletzt mit einem Sieg in Mexiko gesichert hatte. Zwar seien die beiden McLaren-Piloten „gut“ und ihr Auto „super“, doch „Verstappen ist der Besondere, der beste Racer, kein Politiker, sondern ein echter Rennfahrer“, so Ecclestone.