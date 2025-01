Formel 1: Verstappen vor Hammer-Wechsel? „Wird nicht mehr lange dauern“

Über die Zukunft keines Formel-1-Fahrers wird so häufig spekuliert, wie die vom vierfachen Weltmeister Max Verstappen. Bleibt er bei Red Bull? Wechselt er zu einem anderen Team? Hört er bald sogar ganz auf? Fragen über Fragen, die wöchentlich gestellt werden.

Und wie sieht es mit einem Wechsel in eine andere Rennserie aus? Nun wird der Formel-1-Star auch damit in Verbindung gebracht. Ein Pilot ist sich sicher, dass Verstappen bald nicht mehr in der Königsklasse fahren wird.

Formel 1: Verstappen-Wechsel in die WEC?

Er hat nie einen Hehl daraus gemacht, noch jahrelang in der Formel 1 zu fahren. Max Verstappen betonte immer wieder, dass er es nicht wie Fernando Alonso oder Lewis Hamilton machen wird, die beide noch im hohen Alter in der beliebtesten Rennserie der Welt unterwegs sind. Es sei gut möglich, dass er jederzeit aufhören würde. Grund dafür sind auch die viel zu vielen Rennen in einem Kalenderjahr, erklärte Verstappen.

Auch interessant: Formel 1: Helmut Marko lässt tief blicken – „Mein größter Fehler“

Dafür könnten andere Rennserien attraktiver werden. Beispielsweise die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Einer seiner Landsmänner fährt schon lange in der WEC und kennt sich da am besten aus. Robin Frijns sorgt mit seinen Aussagen jetzt für ganz schön viel Aufregung.

„Die WEC ist so cool. Pass nur auf: Es wird nicht mehr lange dauern, bis Max Verstappen auch hierher kommt. Und er wird nicht der letzte sein, der umsteigt“, ist der niederländische Fahrer fest überzeugt.

Viele F1-Fahrer wechseln in andere Serien

Dabei wäre Verstappen nicht der erste Formel-1-Pilot, der in der Langstrecken-Weltmeisterschaft unterwegs wäre. Unter anderem sind Kevin Magnussen, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries, Antonio Giovinazzi und auch Mick Schumacher, die viele F1-Fans kennen werden, in diesem Jahr bei der WEC am Start.

Mehr Nachrichten für dich:

Allerdings liegt es bei den meisten Fahrern daran, dass sie in der Motorsport-Königsklasse keinen Platz mehr bekommen haben und sich deshalb woanders zeigen möchten. Dazu zählt auch Mick Schumacher. Für Verstappen könnte ein Serienwechsel womöglich nur infrage kommen, wenn es ihm in der Formel 1 zu langweilig werden sollte.