Formel 1: Verstappen legt sich mit Mercedes-Boss Wolff an – „Sehr billig“

Jetzt mischt sich auch Max Verstappen in die Streitereien von Mercedes ein. Beim Formel 1-Rennen am vergangenen Sonntag in Mexiko hatte der Start für erhitzte Gemüter bei den Silberpfeilen gesorgt.

Daraufhin war Valtteri Bottas einiger Kritik aus dem eigenen Lager ausgesetzt. Unterstützung erhält der Finne nun ausgerechnet vom größten Rivalen seines Rennstalls.

Formel 1: Verstappen nimmt Bottas in Schutz

Dabei war es ironischerweise Formel 1-Leader Verstappen, der Bottas in die missliche Lage gebracht hatte. Mit seinem Raketenstart im „Autódromo Hermanos Rodríguez“ hatte der Niederländer den Mercedes-Piloten ziemlich alt aussehen lassen.

Toto Wolff und Valtteri Bottas im Gespräch. Foto: imago images/Motorsport Images

Kritik an Bottas gab es danach von Teamchef Toto Wolff und Lewis Hamilton. Hamilton zeigte sich über das Manöver seines Teamkollegen verwundert. Laut Wolff sei beim Start alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. „Das hätte nicht passieren dürfen“, wurde er deutlich.

Formel 1 | Fahrer und Teams 2022

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas/ -

Haas: Mazepin/Schumacher

Williams: Latifi/Albon

In einem Gespräch mit dem „Telegraaf“ kritisiert Verstappen die Äußerungen nun. „Ich weiß nicht, wovon Toto spricht”, erklärt der Red-Bull-Pilot. „Man kann es einfach auf Valtteri schieben, aber ich glaube, das ist sehr billig“, wettert er.

Aus seiner Sicht habe Bottas keine Alternativen gehabt. „Man muss Platz lassen, sonst hätte er eine Strafe kassiert“, glaubt Verstappen.

Formel 1: Verstappen und Bottas nach dem Start nochmal im Fokus

Zu allem Überfluss wurde Bottas dann auch noch von Daniel Ricciardo gedreht und fiel ans Ende des Feldes zurück. Auch deshalb dürfte man bei Mercedes mächtig angefressen gewesen sein.

Zu einem späteren Zeitpunkt des Rennens gerieten Bottas und Verstappen dann wieder in den Fokus. Verstappen hinderte seinen Konkurrenten an der schnellsten Rennrunde. Dafür bekam er vom eigenen Team eine Ansage >>>