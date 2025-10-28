Max Verstappen atmet auf! Formel-1-Horror endgültig vom Tisch

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte Max Verstappen in Mexiko. Erst war der viermalige Formel-1-Weltmeister hoffnungslos unterlegen, dann raste er doch noch aufs Podium, wurde beim Kampf um P2 auf den letzten Metern aber ausgebremst. Dennoch ist man bei Red Bull mit dem Wochenende zufrieden, mehr war nicht drin.

Aufatmen dürfte Max Verstappen auch, weil seine teils eigenwilligen Manöver in Mexiko ohne Folge blieben. So blieb er etwa bei einer Kollision mit Lewis Hamilton straffrei. Und damit verfliegen endgültig auch die letzten Sorgen einer möglichen Rennsperre in der Formel 1!

Formel 1: Verstappen stark gefährdet

Wir erinnern uns zurück: Beim Großen Preis von Spanien Anfang Juni brannten dem Niederländer die Sicherungen durch. Aus dem Nichts setzte er mitten im Rennen zu einem Rammstoß gegen George Russell. Für diese Art der Kollision erhielt er damals unter anderem drei Strafpunkte, die sein Konto auf insgesamt elf Strafpunkte ansteigen ließ. Beim nächsten Vergehen wäre er für ein Rennen gesperrt worden.

Zwei Rennen musste er sich im Anschluss lammfromm geben, ehe zwei Strafpunkte verfielen. Seither stand er bei neun Strafpunkten – immer noch ein gefährlicher Bereich. Ein kleineres Vergehen hätte er sich leisten können, doch ein Ausraster wie gegen Russell in Spanien hätte weiterhin eine Sperre in der Formel 1 bedeutet.

Weitere Punkte verfallen

Doch das muss er jetzt nicht mehr fürchten. Am Montag nach dem diesjährigen Mexiko-GP verfielen zwei weitere Strafpunkte. Diese hatte er 2024 an gleicher Stelle nach einem Vorfall mit Lando Norris erhalten. Damit steht er nur noch bei sieben Punkten.

Und dabei bleibt es nicht: Denn bis zum nächsten Rennen in Brasilien wird noch ein Punkt verfallen, sodass der Red-Bull-Pilot beim kommenden Grand Prix nur noch mit sechs Strafpunkten vorbelastet ist. Eine Sperre muss er nun nicht mehr fürchten.

Damit bleibt der WM-Kampf in der Formel 1 ein Dreikampf. Nach dem Mexiko-GP führt Lando Norris das Ranking mit 357 Punkten an. Es folgen Oscar Piastri (hier mehr zu ihm lesen) mit 356 Punkten und Verstappen mit 321 Punkten.