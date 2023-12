Formel 1 macht es offiziell – Verstappen rümpft die Nase

Der Rennkalender für 2024 steht schon länger fest. Jetzt hat die Formel 1 auch offiziell bekannt geben, wo im kommenden Jahr die Sprintrennen stattfinden werden. Mit dabei sind vier altbekannte Strecken und zwei Neulinge.

Seit 2021 gibt’s den Sprint in der Formel 1, dennoch ist er nach wie vor umstritten. Weltmeister Max Verstappen machte auch in diesem Jahr wieder deutlich, wie wenig er von dem Format hält.

Formel 1 gibt die sechs Sprintrennen bekannt

Österreich, USA (Austin), Brasilien und Katar werden auch in diesem Jahr Ausrichter eines Sprintwochenendes in der Formel 1 sein. Neu mit dabei sind 2024 außerdem Miami und China. Sie ersetzen damit Aserbaidschan und Belgien.

„Der Sprint-Kalender der Formel 1 ist so konzipiert, dass er Strecken enthält, die zum Überholen einladen und für enge und unterhaltsame Rennen sorgen“, heißt es in der offiziellen Meldung der Formel 1. „Seit seiner Gründung im Jahr 2021 hat der Sprint beständig für steigende Einschaltquoten im Fernsehen, mehr Unterhaltung für die Fans an der Strecke und ein größeres Engagement der Fans auf sozialen und digitalen Plattformen gesorgt, und wir freuen uns auf die spannenden Events im nächsten Jahr“, betont F1-Boss Stefano Domenicali.

Die Sprinttermine 2024 in der Formel 1

20. April: China/Shanghai

4. Mai: Miami

29. Juni: Österreich/Spielberg

19. Oktober: USA/Austin

2. November: Brasilien/Sao Paulo

30. November: Katar

Verstappen ist überhaupt kein Sprint-Fan

Noch immer sind die Sprint-Rennen bei den Fahrer aber nicht besonders beliebt. Großer Kritiker des Sprints ist ausgerechnet Weltmeister Max Verstappen. Erst Anfang des Jahres sagte er: „Das ist kein Racing, das ist Zocken wie im Casino. Das ist mehr für die Show. Mir macht das keinen Spaß.“ Und wiederholte seine Kritik über das Jahr immer wieder.

„Ein Sieg im Sprint bedeutet mir nichts. Ich fahre meine 19 Runden, und wenn ich am Ende vorne stehe, ist das gut. Mehr aber auch nicht“, stellte er nach Austin klar und wetterte sogar: „Schafft die Sprintrennen ab.“ Die Formel 1 sei gut, wie sie ist. Im Fußball würden auch nicht dauernd die Regeln geändert.

Formel 1 plant Änderung

Damit die Sprint-Rennen künftig auch bei Fahrern und Teams besser ankommen, plant die Formel 1 eine Anpassung. „Der beratende Sportausschuss wird spezifische Details ausarbeiten, insbesondere in Bezug auf die Zeitnahme und die Parc-Ferme-Regeln, um der F1-Kommission bei der ersten Sitzung im Jahr 2024 einen endgültigen Vorschlag vorzulegen. Nach dieser Sitzung werden mögliche Änderungen am Sprintformat bekannt gegeben“, heißt es in der Mitteilung.