Max Verstappen zittert schon – wartet in der Formel 1 jetzt der bittere Rückschlag?

Völlig aus dem Nichts stand Max Verstappen zuletzt zweimal in Folge ganz oben auf dem Podium. Die beiden Siege in Monza und Baku könnten ihn sogar zurück in den Titelkampf der Formel 1 katapultieren (hier liest du mehr dazu). Doch dafür muss er jetzt auf seiner Hass-Strecke bestehen!

So unglaublich es auch klingt: Der Kurs in Singapur ist der einzige, auf dem Max Verstappen noch nie gewonnen hat. Traditionell tut sich Red Bull auf dieser Formel-1-Strecke schwer. Wartet also gleich der bittere Rückschlag auf den Niederländer?

Max Verstappen wartet auf Singapur-Sieg

Verstappen fährt mittlerweile seine elfte Saison in der Königsklasse. 67 Rennsiege konnte er dabei erringen, die er letztlich in vier WM-Titel umwandeln konnte. Zahlreiche Rekorde brach er auf diesem Weg zudem. Nur eines war ihm bisher vergönnt: ein Sieg bei dem anstrengenden Nachtrennen von Singapur.

+++ Auch spannend: Formel 1: Red Bull bestätigt letzten Horner-Knall! Er kostet das Team Millionen +++

Mehrmals war er als Zweiter nah dran, doch mindestens ein Fahrer war bislang immer besser. Selbst in der Fabelsaison 2023, als er 19 von 22 Rennen gewann, machte im Singapur Probleme. Damals wurde er lediglich Fünfter. Es war gleichzeitig das einzige Formel-1-Rennen des Jahres, das ein Nicht-Red-Bull-Fahrer gewinnen konnte.

Nächster Zauber oder Rückschlag?

Es stellt sich also die Frage, was in diesem Jahr auf den Niederländer wartet. Setzt er seine jüngst gestartete Siegesserie fort oder wartet ein erneuter Rückschlag? „Singapur ist wieder eine ganz andere Herausforderung, mit hoher Downforce. Mal schauen, was wir da reißen können“, ordnete er nach Aserbaidschan nüchtern ein.

Neben seiner persönlichen Schwäche im asiatischen Stadtstaat dürfte aber auch McLaren ein Faktor sein. Nicht nur will das Papaya-Team endlich die Konstrukteurs-WM unter Dach und Fach bringen. Auch will man die bei RB aufkeimende Hoffnung, dass Verstappen doch nochmal in den Titelkampf eingreifen könnte, im Keim ersticken.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

Die Formel 1 reist also mit einigen spannenden Geschichten im Gepäck nach Singapur. Wie es am Ende ausgeht, können die Fans am 5. Oktober verfolgen.