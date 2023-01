Formel 1: Ansage an Verstappen! Perez im Kampfmodus – „Bin in Bestform“

In jedem Team in der Formel 1 gibt es eine klare Hierarchie. Bei Red Bull ist der amtierende Weltmeister Max Verstappen die Nummer eins im Cockpit. Danach folgt Teamkollege Sergio Perez.

Mit seiner aktuellen Rolle will sich der mexikanische Formel-1-Pilot allerdings nicht länger zufriedengeben. Aus diesem Grund hat er nun eine Kampfansage in Richtung des Niederländers geschickt.

Formel 1: Perez gibt sich kämpferisch

Mit 305 Punkten ist Sergio Perez in der vergangenen Saison nur knapp hinter Ferrari-Pilot Charles Leclerc mit 308 Punkten Dritter in der WM-Fahrerwertung geworden. Nun ist der 32-Jährige ehrgeizig und möchte sich in der anstehenden Saison nochmals steigern: „Ich habe das Gefühl, dass ich zu diesem Zeitpunkt so ziemlich in Bestform bin. Ich möchte es wirklich weiterführen und nächstes Jahr auf einem sehr hohen Niveau starten“, wird der Mexikaner von „sport.de“ zitiert.

Perez ist sich sicher, dass ihn sein schlechter Start in die letzte Saison den Kampf um den WM-Titel gekostet hat. „Ich hatte ein paar schlechte Rennen, die mich aus dem Wettbewerb um die Weltmeisterschaft geworfen haben. Also gibt es in dieser Hinsicht zusammen mit dem Team einiges zu tun“, ergänzt der Red-Bull-Pilot anschließend.

Formel 1: Perez mit klarem Plan

Für die anschließende Saison hat sich Perez bereits einen klaren Plan gemacht. „Wir müssen sicherstellen, dass wir diese Konstanz durchgehend beibehalten und nächstes Jahr wiederkommen und um den Titel kämpfen können, sofern wir nächstes Jahr ein Auto auf ähnlichem Niveau haben“, so der Mexikaner abschließend.

Mehr aktuelle News:

Sollte dies gelingen, dürfte auch der 32-Jährige gute Chancen auf den WM-Titel im nächsten Jahr haben. Seine Rennen in der vergangenen Saison haben jedenfalls gezeigt, welche Qualitäten in dem Red-Bull-Piloten stecken.